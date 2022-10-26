台经济部长：台湾半导体扮演不可被替代角色

台湾经济部长王美花说，台湾半导体在全世界扮演不可被替代的角色，大家要有信心。

据台湾中央社报道，台立法院经济委员会星期三（10月26日）邀请行政院农业委员会主委陈吉仲、行政院经济部部长王美花及行政院环境保护署副署长沈志修就“渔电共生”能源政策争议进行报告，并备质询。

王美花会前接受媒体联访时重申，台湾半导体作为供应链的关键角色，要继续强化自己，让全世界知道台湾的重要性。

王美花说，台湾半导体目前处于领先，在制程的群聚效果上没有一个国家可替代，将持续进步、扩大，扮演全球不可被替代的角色。

媒体追问台积电近期员工休假，是否代表无薪假要到来。王美花说，据她了解，这是台积电因应跟员工沟通新模式的内容之一，员工愈来愈多，希望定期沟通，内容也不只休假。

她说，休假部分是因为之前加班，年底台积电提醒员工应该休的假不要忘记，加上现在产能没超出100%，机械可以正常维修，提醒员工进行相关休假而已。

王美花说，她认为员工之前高压工作，休假对舒缓情绪非常重要；且台积电业绩订单法说会已经说明清楚，资讯很透明，业绩很好、订单很满，呼吁大家对台湾半导体要有信心。

台积电总裁魏哲家罕见发信鼓励员工休假，被市场解读为台积电接单下滑，产能利用率下滑，导致台积电股价再度大跌，星期二（25日）跌幅达4.13%。