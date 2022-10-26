中国载人月球探测将考虑登月与月球科考基地建设

北京大学地球与空间科学学院教授、中国空间探测专业委员会副主任焦维新说，中国对于载人月球探测等的前期研究早已开展，与上世纪60年代已经成功登月的美国相比，中国的载人月球探测将统筹考虑登月与月球科考基地的建设，更加注重科学成果的取得。

根据成都商报报道，焦维新介绍，中国对于月球的探测已经完成了嫦娥工程规划的“绕、落、回”三期工程。此前的探测器，如“嫦娥3号”“嫦娥5号”，主要降落在月球的中低纬度地区。如不出意外，下一步的探月，如“嫦娥6号”“嫦娥7号”等探测器将主要探测月球的南极。

“多个航天大国都将目光对准月球南极，人类未来探索月球应当会出现南极热。”焦维新解释道，月球表面昼夜温差极大，极度干燥，没有空气和水。由于月球自转轴几乎垂直于太阳系黄道面，加之月球南极密布着许多陨石坑，是永久阴影区，那里可能多少亿年不见阳光，处于非常低的温度，因此理论上存在固态的挥发物质。从前期的探测来看，这些挥发物质中便包括水冰。科学家经过计算，认为在月球南极永久阴影区里可能存在大量的冰，这对于人类探索更远的深空意义非常大。

焦维新说：“此外，挥发物质中还有其他不同成分，对我们研究月球演变，甚至太阳输出变化，都有非常重要的科学意义。”

公开资料显示，在阿波罗登月之后，美国航空航天局(NASA)再次提出新的载人登月计划，要在2025年左右将两名宇航员送到月球，登陆地点初步选择在月球南极的某个位置。另外几个航天大国也各自提出探月或载人登月设想，无一例外地把登月地点选在月球南极。

焦维新介绍，中国多年前便开始了对载人登月的前期研究，他于2010年也曾领导研究团队，承担中国载人登月科学目标的相关研究。

对于美国1969年7月实现载人登月，中国在半个多世纪后的载人登月会有何不同，焦维新说，上世纪60年代末的载人登月，是在冷战时期太空竞赛驱动下进行的，科学目标并不是放在最重要的位置。而中国的载人月球探测，会把载人登月与建立月球基地统筹考虑，在月球进行实地科考，争取获得更多的科学成果。

焦维新还说，由天和核心舱、问天实验舱、神舟十四号、天舟四号组成的空间站组合体，目前正在距离地球400公里的太空轨道上运行。不久后，梦天实验舱也将加入它们。今年年底前，中国空间站将最终完成“T字构型”建造任务。从技术上来讲，月球基地无非空间站的月面版本，结合月球的实际情况，对空间站的结构、实验装置等加以改造，将环绕地球运行的空间站运送到月球上去，便可建立初步的月球基地。火箭的运载能力越强，运送到月球的物资越多，月球基地的建造也就越好。

作为进入太空的运载工具，运载火箭是一切太空活动的前提和基础，也决定着载人航天工程的高度。焦维新介绍，目前中国起飞质量最大、将嫦娥五号探测器送入地月转移轨道的长征五号运载火箭，起飞质量896吨，具备近地轨道25吨、地球同步转移轨道14吨的运载能力。

焦维新介绍，中国正在研制长征九号重型运载火箭，任务规划预计2028年前后实现首飞。但发射成功不等于马上就可以用于载人航天，还需要在可靠性验证方面下功夫。

