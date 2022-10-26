中国官媒：房地产行业将保持政策定力

中国房价连续第13个月下跌后，中国官媒发文再次强调“住房不炒”，并称房地产行业将保持政策定力，朝着进一步实现高质量发展，提高居住生活品质的方向努力。

中国国家统计局星期一（10月24日）发布数据显示，9月中国70个大中城市新建商品住宅价格环比下跌0.28%，与8月跌幅基本持平，连续第13个月下滑。

官媒《经济日报》星期三（26日）发文称，当前中国房地产市场总体仍处于一定的下行态势，今年1月至9月，中国房地产开发投资同比下降8.0%。

不过，文章指出，尽管今年的“金九银十”销售旺季成色不足，但房企的打折促销、以价换量还是让商品房销售特别是新房销售情况有一定好转。9月当月，新建商品住宅销售面积、销售额环比增长30%以上，1月至9月销售面积、销售额累计同比降幅均收窄。

文章还指出，9月底密集出台的阶段性放宽部分城市首套住房贷款利率下限、下调首套个人住房公积金贷款利率、对居民换购住房缴纳的个人所得税予以退税优惠等政策，体现了政府对于稳定房地产市场的决心。同时，各地因城施策积极出台相关调控举措稳地价、稳房价、稳预期，政策叠加有助于各方对房地产行业信心的恢复。

文章也强调，中共二十大提出要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，为中国房地产市场实现平稳健康发展和完善住房保障体系指明了方向。文章还称，这表明中国在住房领域将保持政策定力，房地产市场将朝着进一步实现高质量发展，提高人民的居住生活品质的方向而努力。

文章指出，“房住不炒”定位自2016年底的中共中央经济工作会议首次提出后，已成为广泛共识，也是过去几年，和未来做好房地产工作的根本遵循。“房住不炒”定位下，住房更多回归居住属性，而不再是一提到房地产，人们首先想到要投机炒作。过去在房地产投机炒作浓厚氛围之下，房价飞涨，长此以往，不仅会给宏观经济带来危害，也将对广大居民实现住有所居造成阻碍。

文章称，坚持“房住不炒”，是把房地产发展的落脚点放在民生上的重要体现。随着房地产领域金融化、泡沫化势头得到实质性扭转，居民合理购房需求将得到充分保障，刚需及改善性住房需求将得到更好满足。

文章指出，中国未来将进一步健全住房市场体系和住房保障体系。其中，住房市场体系将紧跟市场需求，为购房者提供丰富的住房供给，住房保障体系主要由政府保障和兜底。

文章还说，租购并举意味着住房租赁将在解决住房问题中发挥更加重要的作用。长期以来，中国住房市场存在重购买轻租赁的情况，过去几年，住房租赁在解决居住问题方面的分量逐步加重。当前，中国正在加快补齐住房租赁短板。在市场租赁住房需求的驱动下，相关政策的引领下，住房租赁有望发展得更加成熟完善。在此过程中，重在解决广大新市民青年人住房困难问题的保障性租赁住房将成为重点。

文章强调，高质量发展是中国全面建设社会主义现代化国家的首要任务。对于房地产行业而言，推进高质量发展的依托在于进一步推进以人为核心的新型城镇化，加快农业转移人口市民化，而这一过程中，仍有大量的住房需求需要满足。

文章说，为推进房地产行业的高质量发展，将继续稳妥实施房地产长效机制。房地产调控因城施策、一城一策，增强调控政策的协调性精准性，支持刚性和改善性住房需求，遏制投机炒房，促进房地产市场平稳健康发展。努力实现稳地价、稳房价、稳预期目标。

