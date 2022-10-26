大陆四省一市将恢复旅行团 澳门卫生局制定防疫指引

中国大陆四省一市即将恢复赴澳旅行团，澳门卫生局就此制定防疫指引，发布接待旅行团指引，包括限制每团人数，详细记录活动行程，领队及导游在持续工作期间至少七天一次核酸检测。

根据澳门电台报道，澳门防疫指引建议，工作人员及参团人士须申报10天外游史，与冠病个案有接触等风险人士应暂缓接待，团员及组团旅行社等人员的手机或微信号等联络方式需保存至少14天，每天为团员测温；除了进食等必要情况外，行程期间应尽量全程戴口罩，搭车及共餐等活动的人员组合及座位要尽量固定并作记录，非同行者保持1米社交距离。如果行程中有自由活动时间，也应要求团员自行记录出入时间等详细行程。

指引还列明，一旦发现团员为红黄码或出现发烧、腹泻等冠病疑似症状，应立即暂停有关人士继续行程及前往就医，导游也应立即向所属旅行社汇报；若有较多人不适，应通知旅游局及卫生局疾控中心。指引也要求旅行社组织者提醒团员，离团后若被认为属冠病个案及密接者，应及时通知澳门地接社。

大陆旅游团曾是澳门赌场的主要客源。但自2020年冠病疫情暴发后，澳门就实施了严格的边境管控，对作为当地经济命脉的博彩业影响巨大。

澳门特首贺一诚上月24日宣布恢复停办三年的大陆赴澳旅行团以及恢复与大陆电子签证。预计两项措施需耗时一个月筹备，期望10月底至11月初落实。

贺一诚说，中国大陆将首先开放四省一市——即广东省、浙江省、江苏省、福建省、上海市的赴澳旅行团，并以广东省为先，因广东省临近澳门特区，两地防疫沟通和机制也较好。

另据澳门冠病病毒感染应变协调中心消息，澳门星期三发现一例冠病病毒核酸阳性病例。

当天上午，收到珠海市卫生部门通知，一管10混1核酸检测样本呈阳性，当中有8人在澳门，应变协调中心立即启动应变机制，已安排上述8名人士检测。当中1名66岁女性澳门居民检测出冠病病毒核酸阳性，其居住的和乐坊第一街7号及8号宏兴大厦被列为红码区。