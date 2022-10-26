中国民航局：三季度民航业运输指标恢复程度高于二季度

中国民航局称，今年三季度国际航线旅客运输量回升明显、民航行业主要运输指标恢复程度高于二季度。

据中国新闻网报道，中国民航局航空安全办公室副主任吴世杰星期三（10月26日）在例行记者会上说，虽然三季度民航行业运输指标恢复程度高于二季度，但月度间仍有明显波动。

他指出，三季度全行业完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别为177.9亿吨公里、8639万7000人次和156万吨，同比分别下降12.9%、19.7%和9.0%，运输规模分别恢复至2019年同期的52.6%、49.3%和80.6%，较二季度分别提高14.4、23.2和1.1个百分点。其中，国际航线客货运输表现较为突出。

吴世杰也提到，三季度，随着国际客运航班有序恢复，国际航线旅客运输量回升明显，三季度共完成53万7000人次，较二季度增长73.3%，较去年同期增长36.3%；国际航线货邮运输需求保持较高水平，三季度共完成63万9000吨，较去年同期增长7.7%，国际航线货运规模相当于2019年同期的104.3%。

他说，运行保障方面，三季度，民航共保障各类飞行108.3万班，日均1万零284班，同比减少12.6%；航班正常率为91.8%，同比提高5.4个百分点。

安全运行方面，吴世杰指出，三季度，全行业完成运输飞行196万5000小时，同比下降12.8%，恢复至2019年同期的61.8%；通用航空飞行37万小时，同比增长14.2%，较2019年同期增长26.5%。未发生运输航空事故，安全运行态势总体平稳。