中国民航局：每周将安排840班国际航班

中国民航国际航班持续回暖，民航局宣布将从10月30日起增加国际航班数量每周至840班，相比今年年初增长约106%，但仍然低于疫情前的水平。

据中国《环球时报》报道，中国民航局星期三（10月26日）在例行发布会上宣布2022/23年冬春航季（2022年10月30日至2023年3月25日）航班计划，其中国内外航空公司每周安排国际客运航班840班，即420个往返航班，同比2021/22年冬春航季增长105.9%。

不过，这一数量仍远低于疫情前水平。据民航局数据显示，2019/20年冬春航季中，中国38家航空公司共安排1万1210班国际客运航班，144家外国航空公司则安排了7020班国际客运航班，国际客运航班总数达到1万8220班。

中国民航局运输司副司长徐青在会上说，在航班执行过程中，民航局将严格落实中共中央、国务院高效统筹疫情防控和经济发展要求，坚持“外防输入，内防反弹”总策略，“动态清零”总方针，要求航空公司严格落实民航安全和航班正常管理规定，落实好疫情防控各项措施，根据疫情防控、市场需求等实际情况合理安排航班执行。

他介绍，今年冬春航季，共有127家国内外航空公司计划每周安排104573班客货运航班，目前民航航班换季工作已准备就绪。

徐青说，在中国国内（不含港澳台）航线航班方面，54家国内航空公司每周安排95173班客货运航班计划，同比2021/22年冬春航季增长2.31％。其中，客运航班每周92970班，同比增长2.41％；货运航班每周2203班，同比下降1.48%。37家航空公司在新开辟的445条国内航线上，每周共安排6065班航班运营，主要涉及包头、揭阳、阿克苏、德宏、鄂尔多斯、桂林、连云港、丽江等机场与大连、杭州、昆明、深圳、重庆、贵阳、青岛、哈尔滨等机场间的航线。

在港澳台地区航线航班方面，32家航空公司每周安排2412班客货运航班计划，同比2021/22年冬春航季下降2.31%。 各航空公司在内地34个航点与香港间每周安排1224班航班；在大陆26个航点与澳门间每周安排512班航班；在大陆33个航点与台湾桃园等4个航点间每周安排676班航班。

在国际航线货运航班方面，则是每周安排货运航班（含客改货）6148班，同比2021/22年冬春航季增长6.7%。