大陆国台办：二十大报告涉台内容划出了红线底线

中国大陆国台办发言人马晓光星期三（10月26日）说，二十大报告涉台内容划出了红线底线，展现反对外来干涉和反对“台独”分裂的坚定决心、推进祖国统一进程的必胜信心、为台湾同胞谋福祉的不变初心，牢牢把握两岸关系发展主导权和主动权，坚定不移推进祖国统一大业指明了方向。

根据央视新闻报道，马晓光在国台办例行新闻发布会上回答中共二十大报告涉台内容相关提问时说，二十大报告涉台内容充分肯定过去五年和新时代10年对台工作取得的重大成就，系统阐述了中国共产党解决台湾问题、实现祖国完全统一的政策主张，立足推进祖国统一新的历史方位，准确把握台海形势新变化新特点，统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，就当前和今后一个时期对台工作作出总体部署和安排。

他说，二十大报告涉台内容强调贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略，提出新征程上推进祖国统一进程的目标要求，阐明对台工作的基本方针、原则立场、重要举措，划出红线底线，展现反对外来干涉和反对“台独”分裂的坚定决心、推进祖国统一进程的必胜信心、为台湾同胞谋福祉的不变初心，为牢牢把握两岸关系发展主导权和主动权，坚定不移推进祖国统一大业指明了方向，是在全面建设社会主义现代化国家新征程上做好对台工作的根本遵循和行动指南。

马晓光指出，新征程上，国台办将全面贯彻中共二十大精神，深入贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略和中共中央对台工作决策部署，牢牢把握两岸关系主导权和主动权，坚持“和平统一、一国两制”基本方针，坚定维护一个中国原则和“九二共识”，坚持以人民为中心的发展思想，扎实推动两岸关系和平发展、融合发展，坚决粉碎“台独”分裂和外来干涉图谋，坚定推进祖国统一进程，携手广大台湾同胞为共创祖国统一、民族复兴的美好未来团结奋斗。