不为确诊者特设投票所引热议 台中选会：法律无此制度

台湾将于下个月举行九合一地方选举，但台湾中央选举委员会无法为确诊冠病者增设特别投票所，引发外界热议。中选会对此解释，这是因为台湾法律对于不在籍投票制度缺乏规范，且没有特设投票所制度。

综合台湾《联合报》和《上报》报道，中选会副主任委员陈朝建星期三（10月26日）说，日本、韩国等国实施通讯投票或特设投票所投票，都有法律依据。但根据台湾公职《选罢法》第17条规定，选举人，除另有规定外，应在户籍地投票所投票。其中“另有规定”，指的是投票所工作人员得在工作地投票所投票，因此其余选举人均应在户籍地投票所投票。

陈朝建称，台湾法律对于不在籍投票等制度仍缺乏规范，因此台湾增设不在籍投票或特设投票所，仍于法无据。

此外，外界质疑，在台湾进行大考，主办单位能为冠病确诊者增设特别考场，但为何选举不能。陈朝建对此解释，《选罢法》已规定选举人须在户籍地投票所投票，与大考中心设特别考场有明显差异。

他还说，确诊者也应依《传染病防治法》规定办理，因此中选会呼吁民众若已知自己确诊时，应遵守防疫措施规定，以保护自己与他人之身体健康权利。

台湾疫情指挥中心指挥官王必胜21日曾说，若确诊病例趋势往下，将会调整管理措施，“方向是减少受影响的人”，并将在11月26日选举前调整最新的防疫政策，意即让更多人能够参与投票。