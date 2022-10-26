招商银行原行长田惠宇被逮捕

中国招商银行员原中共党委书记、行长田惠宇因涉嫌受贿、滥用职权、利用未公开信息交易被逮捕。

据中国央视新闻星期三（10月26日）报道，招商银行股份有限公司原党委书记、行长田惠宇涉嫌受贿、国有公司人员滥用职权、利用未公开信息交易一案，由中国国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。日前，中国最高人民检察院依法对田惠宇作出逮捕决定。

报道称，该案正在进一步办理中。

田惠宇于今年4月落马，10月8日被通报双开（开除党籍、开除公职）。根据中共中央纪委国家监委网站双开的通报，田惠宇身为长期在金融领域工作的中共党员领导干部，丧失理想信念，背离初心使命，贯彻落实中共中央关于金融工作的重大决策部署不坚决、打折扣，罔顾党对金融工作的领导和金融工作的政治性、人民性，把职责使命抛在脑后。

通报还指他无视中央八项规定精神，违规接受宴请、旅游、打高尔夫球等活动安排，违规收受礼品；不按规定报告个人有关事项；毫无纪法底线，长期以“市场化”运作为幌子，以“投资”“理财”为名，“以钱生钱”，大搞权力与资本勾连，靠金融吃金融，以权谋私、损公肥私，滥权敛财、贪婪无度；生活腐化、道德败坏。

通报指出，田惠宇严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律，构成严重职务违法并涉嫌犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。

公开资料显示，现年56岁的田惠宇早年曾担任信达资产管理公司信托投资公司副总裁、上海银行副行长、建行上海市分行副行长、建行深圳市分行行长等职。

田惠宇2013年5月出任招商银行党委书记，后兼任行长职务，在该行工作近九年。他的任期原本应于今年6月结束。