德国同意中远海控收购汉堡港码头24.9%股权

德国政府已就中国国企投资汉堡港达成妥协，将允许中远海运控股收购汉堡港一座码头24.9％的股权。

据彭博社引述匿名政府消息人士报道，德国总理朔尔茨及原本持反对意见的多位部长在星期三（10月26日）召开内阁会议前已就这项协议达成一致，内阁会议将批准这项协议，不作进一步讨论。

此次收购的比例比最初计划的35%的股份要低。据德国之声星期一（24日）报道，股东只有在持有25%或以上的股份时才有否决权，因此此前反对中资入股的六个联邦内阁部委的对这一折中方案达成了基本认同。

该报道还称，另外10%的股权将在一个"冷冻期"后才有转让的可能，而中方需在"冷冻期"证明自己是可靠的伙伴。

不过，仍有包括德国经济部长哈贝克(Robert Habeck)在内的部分政要认为，德国应尽可能避免中国对关键基础设施进行投资。

德国绿党联席主席诺里普尔（Omid Nouripour）星期二（25日）也向德新社再度强调了该党的基本立场，即“向中国出售关键基础设施是危险的”，并称德国总理朔尔茨不出面制止这项交易“是错误的”。

该协议的支持者则认为，这项协议能使汉堡与争夺中国的贸易的竞争港口保持同步。

朔尔茨曾在2010年至2018年间担任汉堡州长，他也将在11月与商界代表团访问中国。

