大陆赠台熊猫“团团”脑部恶性肿瘤机率大 园方将采舒缓照护

18岁的大陆赠台大熊猫“团团”“10月22日再度被送到台大动物医院做脑部磁振造影（MRI）检查，结果今天出炉，园方表示，病程进展快速，推测脑部恶性肿瘤的机率大幅提高，但考量“团团”近期的临床表现，决定不再对“团团”进行麻醉或侵入性检查，将采舒缓照护方式。

根据台湾联合报报道，动物园说，“团团”第2次MRI影像显示脑部病变除既有的病灶外，区域明显扩大，且出现肿块效应；病程进展快速，推测脑部恶性肿瘤的机率大幅提高，然未能进行侵入性切片检查，仍无法百分之百确认。

动物园表示，考量“团团”近期的临床表现与此次对麻醉反应、苏醒恢复时间延长等，决定不再对“团团”进行麻醉或侵入性检查，将以维护动物福祉为优先，采舒缓照护方式照顾“团团”。

动物园说，现在兽医师每天给予“团团”药物以舒缓症状，并施打输液补充水分；保育员除了从日常饲粮中添加蛋白质、维生素E、B群、补体素及膳食纤维等营养补给品、增加喂水的次数外，在处理大熊猫的食材时，也会特别帮“团团”多留一点他爱吃的食物，鼓励“团团”多吃一点，维持足够的体力。

此外，为顾及“团团”的动物福利，近期台北市立动物园动物福利伦理委员会及医疗照养团队同仁根据“团团”的现况进行生活品质评估（动物生活品质评估项目包含：行动能力、自理能力、进食与体态、感知行为、外观及整体状况等六项指标），结果显示目前生活品质为尚可。

动物园说，将咨询台湾大学生物资源暨农学院附设动物医院、中兴大学兽医学以及国外相关影像及神经学专科兽医师，与台大医院、台北荣总医院脑神经科专业医师等，共同针对“团团”MRI影像诊断，并为后续的照护方向进行评估及建议。

近期动物园将在大熊猫馆出口处设置“团团我想跟你说”专区，希望借由大家的守护与陪伴，让“团团”一路平顺。

台北市动物园今年9月23日曾说，团团经外诊确定出现脑部病变，将等检查报告与病因出炉再制定完整医疗照护计划。台北市立动物园当时还说，已通知大陆熊猫中心，不排除有需要时，请大陆熊猫专家赴台。