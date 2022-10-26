中国将严肃处理针对冠病康复者的就业歧视

中国国务院要求相关部门加大监察执法力度，严肃处理针对冠病康复者的就业歧视问题。

据中国政府网星期三（10月26日）消息，中国国务院办公厅印发第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案。

方案提到，要加大稳就业政策实施力度。着力拓展市场化社会化就业主渠道，落实好各项援企稳岗政策，让各类市场主体在吸纳就业上继续当好“主角”。对200多万未落实就业去向的应届大学毕业生，要做好政策衔接和不断线就业服务，扎实开展支持就业创业行动，对自主创业者落实好担保贷款、租金减免等政策。稳住本地和外来务工人员就业岗位，在重点项目建设中扩大以工代赈实施规模，帮助农民工就近就业增收。支持平台经济健康持续发展，发挥其吸纳就业等作用。同时，坚决消除就业歧视和不合理限制，营造公平就业环境。

具体举措方面，方案要求持续组织开展线上线下校园招聘活动，实施离校未就业高校毕业生服务攻坚行动，为未就业毕业生提供职业指导、岗位推荐、职业培训和就业见习机会，确保2022年底前离校未就业毕业生帮扶就业率达90%以上。深入推进企业吸纳就业社会保险补贴“直补快办”，扩大补贴对象范围，支持企业更多吸纳重点群体就业。

方案还要求，推进新就业形态就业人员职业伤害保障试点。针对冠病康复者遭遇就业歧视问题，加大监察执法力度，发现一起严肃处理一起，切实维护劳动者平等就业权益。

中国官方星期一（10月24日）发布的数据显示，9月全国城镇调查失业率录得5.5%，较8月反弹0.2个百分点，这一指标此前已连续四个月下降。