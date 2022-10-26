海南再向游客发放5300万人民币消费劵

中国旅游大省海南省今年受到疫情重创，当地罕见在秋冬旅游旺季发放消费券，意在刺激消费，促进市场加速回暖。

据中国新闻网星期三（10月26日）报道，海南省将于星期四（27日）起面向全国游客发放5300万元(人民币，下同，约1038万新元)旅游消费券，海口市也将从同日起发放400万元的免税消费券及100万元的专场零售餐饮消费券，三亚市则将发放2000万元汽车消费券。

据海南省旅游和文化广电体育厅介绍，本次省级消费券的发放金额高、优惠力度大、覆盖人群广，领取使用便捷，除酒店和景区外，消费券适用于交通和购物消费场景。

三亚市的汽车消费券则将以数字人民币智能合约消费券模式发放，为海南全省首发，金额在2000元到6000元不等。

今年8月，海南省爆发严重冠病疫情，重点旅游城市三亚更是经历了40天的静态管理措施。受多轮疫情影响，海南省旅游消费不及预期。

海南省统计局总统计师程少林说，前三季度全省接待过夜游客人数同比下降23.3%，旅客吞吐量同比下降30.8%，社会消费品零售总额同比下降7.5%。

报道称，今年以来，海南省及各市县多次发放消费券，对短期消费拉动作用明显。根据海南省商务厅统计，今年5月首轮全省超1亿元消费券发放后，直接拉动社会消费15.6亿元，拉动整体消费45亿元左右。

中国商务部国际贸易经济合作研究院国际市场研究所副所长白明说，海南发放消费券类型不仅有餐饮、汽车等，还与景区酒店、免税消费等相结合，“在自贸港建设背景下，发放消费券对海南经济有更大意义，不仅有利于稳住市场主体和就业，还稳住国际旅游消费中心的基础。”