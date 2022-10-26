香港将允许更多中小学恢复全日面授课堂

香港计划允许更多中小学恢复传统的全日课堂教学，进一步摆脱疫情干扰，回归正常校园生活。

综合彭博社和香港政府新闻网星期二（10月25日）通告，自12月1日起，已完成接种两剂疫苗学生比例达到70%的小学，可向教育局提出申请，安排全日面授课堂。即使学校没有达标，达标的班级也可以申请恢复全日面对面授课。

同时从即日起，如个别小学生已完成接种两剂疫苗并超过14天，学校可安排相关学生在放学后或上学的另一个半天进行非学术性的课外活动，该类学生也可在校内进行不佩戴口罩的活动。

香港教育局还说，每天进行快速抗原测试的安排亦须继续推行，直至另行通知。

另一方面，通告还说，之前计划于11月收紧的中学接种率要求，将推迟到明年2月实施。届时需要至少90%的学生完成三剂疫苗接种，学校或班级才能安排全日面授课堂。

目前，香港学校整体维持半天面授课堂。虽然在90%学生完成全程接种的情况下，中学已经可以全天进行面对面授课，但新的指导意见还是第一次让小学有了这种选择。

香港政府的新冠疫苗接种资料概览显示，至少接种了两剂疫苗的3-11岁儿童约有74%，12-19岁人口约为99%。

自1月份在两周内发现了42例社会面病例后，香港就已要求学校停课，而这份新的指引将简化香港学校复课工作。

香港教育局发言人称，港府整体的防疫路线，是为民生和经济活动创造最大空间，并让学校尽量保持稳定的教与学环境，“在防疫抗疫及学习之间取得平衡”。

