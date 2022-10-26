李书磊出任中宣部部长

新一届中共政治局委员的新职务逐渐明朗，李书磊已正式出任中宣部部长。

中国全国人大常委会星期三（10月26日）上午在北京召开会议，学习中共二十大精神。央视《新闻联播》星期三晚报道称：“中共中央政治局委员、中宣部部长李书磊做了辅导报告。”

这是官媒首次公开李书磊升任政治局委员后的职务，显示他已接替黄坤明掌管宣传工作。

58岁的李书磊此前是中宣部常务副部长。10月23日中共二十届一中全会后公布的中央书记处书记名单中，李书磊排在第四位。

李书磊14岁那年考上北京大学，有“北大神童”之称。他曾是中国文学评论界知名人士，是一名学者型官员。

公开资料显示，李书磊曾长期在中央党校工作，2008年出任中央党校副校长。

2014年他“空降”福建，出任中共福建省委常委、宣传部部长，2016年回到北京担任北京市委常委、市纪委书记，一年后出任中央纪委副书记，并从2018年起兼任国家监委副主任。

2018年，中央党校与国家行政学院合并。李书磊于2020年12月离开纪委系统，重返中央党校（国家行政学院）担任分管日常工作的副校长（副院长）。

今年6月，生态环境部、中央文明办、辽宁省政府联合在沈阳举办2022年六五环境日国家主场活动中国生态环境志愿服务论坛，李书磊以中宣部分管日常工作的副部长身份公开亮相，当时外界就认为，他很可能成为下一任中宣部部长。

