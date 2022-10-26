下午察：从中英飞行员“谍对谍” 看解放军外援

中国与部分西方国家关系仍未修好，关于中国与英国“谍对谍”战役悄然开打的消息经英国媒体报道曝光，在前线肩负双重任务，同时为中英效劳的竟是退役英国飞行员。

英国广播公司（BBC）10月18日报道，中国为了加强解放军飞行员的能力，砸重金招募了多达30名退役的英国飞行员前往中国，让他们将专业知识传授给解放军飞行员。

至于招募方来自哪个中国部门或单位，报道没有提到，但对于中国的大笔出手，还是给出了一个具体数字：约每年23万7911英镑（38万5980新元）。按一年12个月分摊的话，每月薪资落在1万9826英镑（3万2165新元）左右。难怪，这些退休的英国飞行员会动心。

报道说，这些飞行员都有驾驶高速喷气式飞机和直升机的经验。他们不仅来自英国皇家空军，而且来自军队的各个部门。他们驾驶过台风战斗机、美洲豹攻击机等等。不过，没有人驾驶过F-35战斗机，这是英国舰队中最先进、最昂贵的战斗机。

英国国旗在伦敦市区飘扬。（法新社）

英国天空新闻说，有官员指出，中国并不是利用退役飞行员来训练解放军驾驶西方战机，而是利用这些经验丰富的西方飞行员来帮助中国研拟空军战术和能力。

据分析，这些飞行员可被解放军用来帮助了解西方飞机和飞行员的操作方式，这些信息在发生任何冲突，比如因台湾问题而冲突时可能至关重要。一名西方官员说：“他们是一群非常有吸引力的人，可以传递这些知识。”

不过，中国外交部发言人汪文斌上星期二（18日）在北京举行的例行记者会上说，他并不了解英国媒体的相关报道。

英国据称早在2019年首度发现有少数退役飞行员被招募的案例，此后因冠病疫情暴发导致人员往来受阻而减缓，但如今这类活动又开始增加，英国国防部于是拉响警报。

英国官员说，这些退役飞行员是透过仲介被招募，中国将招募工作承包给第三方，即南非的一家私人试飞学院。

因应中国对这些飞行员的猎头行动，以及担心这种做法可能威胁到英国的国家安全，英国国防部发言人强硬表态：“我们正在采取果断措施，阻止中国试图从现役和前英国武装部队飞行员中物色人选、在中国培训解放军人员的招募计划。”

大陆一架军机8月6日飞越台湾平潭岛。（法新社）

不过，当下英国并没有明显的法律手段来阻止退休飞行员训练中国解放军飞行员。报道披露，退休飞行员并没有涉嫌违反《官方保密法》，这是一部涵盖间谍、破坏和其他罪行的英国法律。

或许意识到问题的严重性，英国官员表示，英国决心加强对退役军人的控制，以防止可能违反间谍法的训练活动。

英国国防部发言人说：“所有在职和退役人员都受到《官方保密法》的约束，我们正在审查整个国防部门使用保密合同和保密协议的情况，而新的国家安全法将创造更多的工具来应对当代的安全挑战——包括这个挑战。”

不过，诉诸法律的行动尤其是立法过程，往往耗时长久，当下英国政治不稳定也给立法添障碍。

为了不坐以待毙，英国据报决定“以其人之道，还治其人之身”，接触一小群飞行员，要求他们“扮演双重角色”（wear two hats）。说白了，就是肩负双重任务，即为中国效劳，也为英国收集情报。

英国《每日快报》10月23日引述英国政府所在地白厅（Whitehall）消息人士报道称，这群来自不同国家的飞行员并非训练有素的情报人员；尽管已退役多年，但他们同意协助。

据报道，由于不想增添这项任务的风险，英方安全人员指示飞行员不要冒险，而是利用他们待在中国的时间，评估所收集到的信息。他们当中许多人已在中国待了几个月。

不过，不是所有努力都取得成果。消息人士称，有些飞行员被分配到“平凡无奇”（mundane）的任务，几乎接触不到机密信息；有些人则较为幸运，负责训练解放军空军一些最新型、最先进战机的飞行员。

这篇题为“前往中国训练空军的前英国皇家空军飞行员为英国窃取机密”的报道，至今没获英国官方证实。

民众在英国著名地标伦敦大笨钟附近步行。（彭博社）

然而，中国高薪挖角英国退役飞行员的新闻曝光后，多个西方国家也相继发声，并指类似情节同样发生在他们的退役飞行员身上。

英国《每日邮报》早前报道，北京也通过条件丰厚的合约，来网罗加拿大和澳大利亚的喷射战斗机（fast-jet）飞行员。

路透社19日报道，澳大利亚副总理兼国防部长马尔斯说，他已要求澳洲国防部调查有关该国退役军事飞行员接受招募一事。他并在声明中说：“听闻有人受到外国高薪诱惑而不为自己国家服务，我深感震惊和不安。”

加拿大环球新闻21日报道，加拿大国防部正就中国政府可能支付高薪，延揽加拿大喷射战斗机飞行员为解放军空军进行训练的报道，展开调查。

不过，如果有加拿大人接受北京开的条件，恐将面临严重后果。加拿大国防部发言人丹勒布蒂利耶在声明中说：“加拿大资讯安全法适用现役和退役军人，违反这项法律恐招致严重后果。”据报道，触犯资讯安全法规范的可起诉罪行而被判有罪，最高可能遭处14年徒刑。

另据法国国际广播电台中文网22日报道，法国最大报《费加罗报》披露，北京也在利诱法国退役飞行员，以训练解放军如何在航空母舰上起降飞机。

该报记者法雷提（Sebastien Falletti）证实了此事，他在推特上以英文写道：“（法国）两位前军方消息人士向我证实，几名法国飞行员一直在解放军那里担任教官，以训练解放军空军。我采访了一位受邀培训中国航母飞行员的法国航母飞行员。”

据报道，中国正在建造一支航母舰队，而法国提供了一个宝贵的前军官库，他们掌握了在这些海洋巨人上进行弹射起飞和降落的微妙技术。刚刚亮相的中国第三艘航空母舰“福建”号将配备电磁弹射器，这种技术目前只有美国使用，法国也即将使用。

如果上述报道和消息属实，可以推测出中国解放军已聘请外籍人员来训练飞行员，至于人数是多少，外界无从得知。但如果从侧面留意，或许可以得到一些线索。

香港《南华早报》10月1日报道，中国军事杂志《兵工科技》刊文说，自从解放军海军第一艘航母“辽宁”舰服役十年以来，海军加速训练航母舰载机飞行员，但由于缺乏专为舰载机设计的教练机，因此进程受到阻碍。

报道引述北京海军专家李杰说，随着解放军第三艘，也是最先进的航母“福建”舰展开海试，解放军至少需要200名合格的舰载机飞行员，以操作130架舰载机。他还说，这充满了挑战，因为飞行员培训是“世界上最棘手、最复杂的核心技术，没人会和你分享”。

在这样的背景和脉络下，不难理解中国解放军为什么会如此积极、且不惜大手笔向西方国家招揽“教练”来培训本土飞行员了。

只不过，随着中国外部环境不断恶化，中国与西方多国的对立情绪不断被拉高，解放军聘请外籍军官教练的做法是否能够顺利展开，不被西方涂上“间谍”色彩，就是个未知了。