中概股在美国收复周一的大部分失地

在美国交易的中国股票经历了星期一（10月24日）的创纪录暴跌后连续第二天反弹，中国政府支持金融市场的表态提振了投资者信心，散户也在借机买入。

据彭博社报道，纳斯达克金龙中国指数星期三（26日）上涨7.2%，两天来的累计涨幅超过12%，创下4月以来最大纪录。由此一来它已收复了星期一大部分失地。星期三表现最佳的个股中，阿里巴巴、京东和拼多多跃升逾8%，陆金所更是大涨13%。

中国央行和外汇局星期二（25日）表示将加强与其他部门协作维护股市、债市和楼市健康发展后，一些投资者从中看到了一线希望。

瑞银全球财富管理的海菲尔星期三在一份报告中写道：“虽然在具体的政策行动出炉前投资者情绪可能会保持低迷，市场可能会保持震荡，但稳增长的政策表态可能会导致大幅反弹，就像5月或6月那样。”

海菲尔还说，中国股票的风险和上行空间处在平衡状态，投资者应该考虑坚持对其进行基准配置而非低配。“低配者可以考虑逢低买入，而且鉴于当前持续处在的不利因素，我们继续建议在业绩坚韧的行业进行布局。”

据报道，这正是一些投资者在星期一创纪录的抛售后所做的。Vanda Research的亚基尼等分析师在星期三的报告中说，中国公司的美国存托凭证本周成了散户买入最多的板块之一，因为他们希望借机“逢低买入”。

Vanda的根据显示，星期一散户对中国头部ADR的买入规模逾1.57亿美元（约2.2亿新元），超过了3月上海被封控期间的水平。报告还称，阿里巴巴、蔚来汽车和拼多多是最大的受益者，分别录得净流入9200万美元、3200万美元和1200万美元。阿里巴巴就占到了近60%。

不过，投资者情绪仍然脆弱，因清零政策继续压制股市复苏的希望。武汉市中心的汉阳区因疫情实施管控，令隔夜香港和A股市场早盘承压。