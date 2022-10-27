科磊预计美国对华出口新规将令2023财年收入受损

半导体制造设备行业最大的生产商之一科磊（KLA Corp）表示，美国政府对中国的出口新规将损及该公司原本乐观的财年收入预测，不过其预测仍高于分析师的预期。

据彭博社星期四（10月27日）报道，科磊仍在评估拜登政府本月早些时候所宣布的新规带来的影响。该公司在致股东的信中称，初步预测显示，2023财年的收入将蒙受约6亿至9亿美元（约8.4亿至12.6亿新元）的损失。

这家总部位于美国加州的公司称，本期收入将为约28亿美元，而这比没有新规的情况下得预计少了约1亿美元。不过，公司的预测还是超过了分析师25.5亿美元的平均预测。

科磊指出，尽管终端市场趋弱，但其芯片制造商客户仍在购买改进生产所需的技术。

美国的出口新规旨在限制向中国出售先进半导体和设备，并禁止美国人帮助中国推动芯片技术发展。从收入来看，中国的芯片厂是KLA最大的销售目标，占到其2022财年的29%左右。

同样受出口新规影响，美国应用材料公司（Applied Materials Inc）也于10月12日下调其今年第四财季（截至10月30日）销售额预测约4亿美元，并称该影响将持续到下一个财季。

上述消息发布后，KLA的股票盘后涨约1%。此前在纽约收于306.40美元，今年以来累计下跌29%。

