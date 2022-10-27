台裔美公务员隐瞒为台海军工作被起诉

美国司法部星期二（10月25日）宣布，起诉一名57岁的台裔美国联邦公务员，他被指控在一连串调查和访谈中做出不实陈述，隐瞒自己为台湾海军工作的事实，并在联邦调查中伪造记录。

美国司法部星期二在官网发布的一份刑事诉状中指出，被起诉的是伊普西兰蒂镇居民朱一飞（Yifei Chu，音译）、又名菲利普·朱（Philip Chu，音译），是归化入籍的美国公民，目前在美国国家海洋和大气管理局（NOAA）担任一名雇员。

根据文件，朱一飞近期申请了一个职务，到美国驻新加坡大使馆为美国海军全球研究办公室工作三年。为了得到这一职位，他必须申请并取得“机密”等级的安全许可。

但经过美国联邦调查局的调查，发现朱一飞多次在他的安全审查申请表、与联邦调查人员的面谈以及在关于安全审查申请的签名宣誓书中做出虚假陈述。

刑事诉状称，朱一飞没有披露自己有被台湾公司雇佣，担任台湾海军一个“机密”项目的顾问，且多次在台湾的一个军事基地与台湾海军成员会面，为台湾海军的“机密”项目提供咨询服务。

刑事诉状指出，朱一飞为台湾海军提供的咨询服务，他所提供的咨询内容与他在美国海军服役时相关，且朱一飞还试图隐匿他仍然保持着台湾公民身份这一事实。

据美国《底特律新闻》（The Detroit News）报道，美国联邦调查局称，朱一飞当时签署了文件，表明自己在2008年就已放弃台湾公民身份，不过他后来隐瞒自己取得新台湾护照的事实，在2020年及今年8月回台。他还曾在2020年至2021年期间隐瞒上级长官回台11个月，他的上级长官以为他那段时间在密西根州远程办公。

此外，美国联邦调查局调查了朱一飞的电邮后发现，截至2010年他在台湾仍持有房产。

刑事诉状只是一份提出指控的文件，并非是有罪的证据。美国司法部称，朱一飞已在星期二被捕，一旦认定朱一飞罪成，做出虚假陈述的罪名最高可被处以五年监禁以及25万元（美元，下同，约35.06万新元）的罚金，在联邦调查中伪造记录的罪名最高可被处以20年监禁以及25万元罚金。

美国联邦长官下令朱一飞不得保释，朱一飞将于星期三在底特律联邦法院首度过堂。朱一飞的辩护律师库贾（Jamil Khuja）说，朱一飞坚称自己是清白的，并期待能在法庭上洗脱自己的罪名。