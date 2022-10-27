台积电发声明澄清未强迫员工休假

台积电总裁魏哲家日前鼓励员工多陪家人，休假充电后再继续努力，引起外界热议。台积电星期三（10月26日）深夜发布声明澄清，并未强迫员工休假或有任何无薪假计划。

据台湾《联合报》报道，台积电在声明中说，台积电向来期许员工追求工作与生活的平衡，魏哲家日前在内部谈话中对台积电员工表达诚挚感谢，同时也盼望员工不只与公司并肩打拼，在辛勤工作之余，生活逐渐正常化的状况下也能多把握与家人相处时间，能透过“正常休假”充电后继续努力工作。台积电并未强迫员工休假或有任何无薪假计划。

台积电称，全球数位化的趋势不会改变，台积电将继续秉持领先技术、卓越制造及客户信任，与客户一起成长。台积电仍维持10月13日法说会中所发布的内容，第四季包括营收与获利表现的预测范围并未改变，并重申2023年仍会是成长的一年。

台积电说，半导体产业链极为复杂，多年来已形成全球极有效率的分工，台湾半导体制造业的群聚效应，从历史经验来看，台湾供应链比全球任何地方的韧性都高，使得台积电可以最佳的成本及最高的效率，为所有客户提供最好的半导体制造服务。

台积电强调，将持续投资台湾，同时，为继续对全球客户提供最有韧性的服务，也会在考量成本、效率以及各种内外在环境因素的前提下，继续海外扩厂计划，策略性强化海外的投资以及生产据点，以确保台积电在产业的领先地位。

据台湾《经济日报》报道，尽管台积电日前才在法说会释出展望，但业界人士认为，魏哲家发信鼓励员工放假，比法说会讲再多都更具体，“就是订单更松了、不用那么多人力”，堪称“一锤定音”，为景气走势定调。

受这一消息影响，加上已有部分供应链厂商近期遭砍单，台积电近几天的股价呈现下滑趋势，星期二以新台币371元（约16.2新元）报收，跌幅4.13%，星期三则微升1.35%，报收新台币376元。