中国超20城支持住房公积金用作首付款

为提振低迷的楼市，中国多地推出政策，允许住房公积金用作首付款，意在加快刚需群体入市步伐。

据澎湃新闻星期四（10月27日）报道统计，截至目前，有七个省的20多个城市提及可提取公积金用于支付首付款及购房款，包括四川眉山、绵阳、资阳、雅安，广东梅州、汕尾、珠海、潮州、惠州、中山，福建厦门、泉州、南平、漳州、龙岩，安徽池州、六安、淮南，以及山东青岛、辽宁沈阳、贵州遵义等。

其中山东青岛8月31日发布相关通知中明确，在青岛市行政区域内购买新建商品房，可申请提取购房人及其配偶名下的住房公积金用于支付购房首付款，同时，一年内购买家庭首套自住住房的，支持购房人及其直系亲属提取住房公积金用于支付购房首付款。

报道称，新政落地后，政策成效开始显现。根据青岛市住房公积金管理中心10月8日披露的数据，提取住房公积金支付购房首付款新政实施一个月以来，市住房公积金管理中心已办理352个楼盘资金监管账户信息备案，共为职工提取住房公积金473万元（人民币，下同，约92.5万新元）支付购房首付款。

同样支持公积金用于首付款的安徽淮南，自5月24日发布相关政策后至7月25日，市公积金中心凤台分中心共办理12笔支持职工提取公积金用于购房首付，金额达144.5万元，新增贷款48笔共1794.2万元，直接拉动住房消费3347.87万元。

报道引述58安居客房产研究院分院院长张波称，以往大多数城市的公积金如需提取，一般是贷款办理完成后用于冲还本金或冲抵月供。明确公积金可用作购房首付款，体现出公积金在使用层面有了更多的便利，可以更大地发挥公积金作用，把一些沉淀的、长期未被使用的公积金释放出来。

他指出，这类政策在实际购房环节中提升了支付能力，也会加快尤其是首套刚需群体入市的步伐，更可整体提升公积金的使用率。

诸葛找房数据研究中心高级分析师陈霄则认为，从城市分布来看，出台该项政策的城市以三四线城市为主，部分弱二线城市为辅，三四线城市今年以来经历了多轮政策松绑，实际来看对市场的提振效果有限，市场需要更为实质性、强有力的政策加持。

他指出，从政策手段来看，公积金政策作为今年以来政策调整的重要手段，从最初的提高公积金贷款额度、公积金首付比例下调等，到直接允许提取公积金作为首付款，这是松绑政策的一个进阶过程，对购房者的支持力度更大，释放出今后在公积金使用上更加灵活宽松的政策导向。

陈霄说，从效果来看，政策对于适当降低购房者的购房成本，进一步缓解购房者的购房资金压力有着重要意义，同时更深入地发挥住房公积金对购房者的支持作用，提振购房者的置业情绪，促进刚性和改善性住房需求释放。

