港媒：港府内部难定“逆向隔离”实施时间表

香港特区政府拟议以“逆向隔离”作为香港和中国大陆通关的一种检疫方式，但知情人士指出，港府内部对于“逆向隔离”的商讨并不乐观，难以定出实施时间表。

据香港《星岛日报》星期四（10月27日）报道，外传预计作为“逆向隔离”设施的落马洲河套区方舱医院将从下周一（31日）起，交由港府接手管理。有立法议员认为这意味着“逆向隔离”将很快敲定。

不过，港府知情人士指出，此次中国大陆将方舱医院设施交由香港管理纯属内部管理安排，与“逆向隔离”无关。

知情人士强调，“逆向隔离”要解决的问题复杂，需要时间商讨，至今还没有任何实施的时间表。有政界中人说，中国大陆对于香港能否达到中国大陆闭环式防疫管理要求的信心不大，成为“逆向隔离”的一大障碍。

“逆向隔离”想要解决的是中国大陆检疫酒店不足的问题，希望能够利用与深圳近在咫尺的河套方舱医院，作为健康驿站，以深圳闭环管理的方式运作，容许香港市民在方舱医院内进行隔离，取代深圳的隔离检疫。结束隔离后，香港市民将通过闭环方式进入中国大陆。

香港特首李家超星期二（25日）出席行政会议前就“逆向隔离”安排说，目前港府仍在与中国大陆进行商讨，但香港的隔离设施需要合乎大陆的防疫标准，有很多问题“需要时间商讨”，而香港也不能够为大陆增加防疫风险。

据悉，港府内部对于“逆向隔离”的商讨并不乐观，难以定出实施时间表。

河套区方舱医院分为隔离和医疗设施，分别提供4000间房、一万个隔离床位，以及1000个应急医院床位，是中国中央政府为了应对香港今年年初第五波疫情而斥资建造，一直以来都是由北京管理。不过日前有消息传出，两项设施将从下周一起分别交由香港医务卫生局和保安局管理。