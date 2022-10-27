王毅会见亚细安驻华使节：将把亚细安放在优先位置

中国国务委员兼外长王毅星期三（10月26日）在北京会见了亚细安国家驻华使节，希望亚细安国家坚持独立自主，中国将继续视周边外交为对外关系首要，把亚细安放在优先位置。

据中国外交部官网消息，王毅向使节们介绍了中共二十大的意义、成果和影响，表示这次大会的最重要成果是选举产生了以中共中央总书记习近平为核心的新一届中央领导集体，全过程弘扬和践行了民主，汇聚了全党全国人民的共识。习近平新时代中国特色社会主义思想建立在同中国的具体实际和中华优秀文化相结合的基础上，开辟了马克思主义中国化时代化的新境界。

王毅还阐释了中国式现代化的五大特征和本质要求，强调中国式现代化符合中国国情和人民期盼，顺应时代发展进步潮流。他称，中国的发展建立在自己力量的基点之上，是和平力量的增长、发展中国家力量的增强，将为世界各国带来重要机遇和重大利好；中国对外政策保持着连续性和稳定性，将继续致力于维护世界和平、促进共同发展，尤其是推动构建人类命运共同体。

王毅续称，中国将以自身的确定性应对外部环境的不确定性，以内外政策的稳定性对冲国际局势的不稳定性，以高质量发展和高水平开放为全球复苏提供可持续动力，以负责任态度为世界和平发展作出不懈努力；中国将继续视周边外交为对外关系首要，把亚细安放在优先位置，愿同亚细安国家实现共同发展繁荣，共同迈向现代化。

王毅说，今年亚细安国家将主办二十国集团峰会、亚太经合组织领导人非正式会议、东亚合作领导人系列会议三场重要多边会议，全球治理迎来“亚洲时刻”。希望亚细安坚持独立自主，坚持“亚细安方式”，坚持亚细安中心地位，聚焦亚太、聚焦经济、聚焦合作，以共同体意识应对全球性挑战，为地区和全球治理作出亚洲贡献，彰显亚洲力量。

据中方新闻稿，亚细安各国使节祝贺中共二十大取得圆满成功，并称亚细安国家高度赞同中共以人民为中心的理念，高度赞赏中国坚持开放发展的路径，高度评价中国为世界和地区和平稳定、繁荣发展所作贡献，将积极参与推进全球发展倡议在本地区落地。

使节称，亚细安中国去年成功建立全面战略伙伴关系，双方全方位合作提质升级。感谢中国对亚细安团结抗疫和经济复苏提供的有力支持，期待抓住中国式现代化带来的新发展机遇，深化同中国高质量共建“一带一路”，促进亚太地区互利共赢。