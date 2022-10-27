荷兰指中国开设两个未授权“国外警察站”

荷兰政府指控中国在荷兰经营两个未经授权的“国外警察站”，试图劝返在荷兰的中国异见人士回国，但中国反驳这则消息，称这些“警察站”其实是涉侨事务海外服务站。

英国《金融时报》星期三（10月26日）引述荷兰广播公司RTL新闻报道称，中国政府被指于2018年在荷兰至少建立了两个未申报的“国外警察站”，这些警察站表面上是打击跨国犯罪和履行行政职责，包括更新中国驾驶执照，但实际上它们在进行“劝返”行动，“胁迫在荷兰的中国异见人士回国”。

荷兰媒体的调查报道是由总部设在西班牙的非政府人权组织“保护卫士”（Safeguard Defenders）今年9月发布的一份报告引发的。

报告称，该组织发现中国在30个国家开设了54个类似的警察站，其中大部分在欧洲、包括在西班牙的九个、意大利的四个、英国伦敦的两个、格拉斯哥也有一个。

报告称，所谓的“劝返”行动，包括追踪目标人在中国的家人，来迫使目标人员回国。报告批评，中国的执法策略是“有问题的”，因为它们针对的是嫌疑人，没有肯定地确定这些人与犯罪的关系，而且没有遵守当地国家的正当程序。

该组织还称，有几个欧盟成员国接纳这些警察站，包括法国、意大利、希腊、葡萄牙和西班牙，这些国家都与中国签订了引渡协议。不过，荷兰没有与中国签署引渡协议。

对此，荷兰外交部发言人霍文坎普（Maxime Hovenkamp）星期三说，荷兰现在正在调查这些警察站，当获得更多情报时，就能采取适当行动。她说，中国政府从未通过外交渠道通知这些警察站的存在，所以是非法的。

她补充道，一名中国公民在荷兰“显然受到了恐吓和骚扰”，这非常令人担忧。

中国外交部则驳斥这篇报道的消息。中国外交部发言人汪文斌星期三在例行记者会上说，所谓“国外警察站”，其实是涉侨事务海外服务站。他说，受冠病疫情影响，不少海外中国公民无法及时回国办理驾驶证换领等业务，服务站主要目的是协助当地有需要的中国公民在线办理中国驾驶证期满换证体检等服务。