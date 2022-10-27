港金管局总裁：金融峰会有助提升外界对香港信心

香港国际金融领袖投资峰会将于下周举办，预计将有200名各行业机构高层参与，主办机构金管局总裁余伟文称，希望借此机会提升外界对香港的信心。

综合星岛日报和《新报》报道，余伟文透露，国际金融领袖投资峰会将有200名不同行业的机构高层参与，其中逾百名来自海外，并有40多人是国际金融机构顶级管理层，即主席或行政总裁。

余伟文说，希望趁这次峰会表达“Hong Kong is Back”（“香港回来了”）的讯息，提升外界对香港的信心。

他指出，过去两年香港严格的防疫措施阻碍吸引和保留人才，今次峰会有助向外界展示香港的金融实力和商业活力。来港参与峰会的嘉宾将趁机与本地员工和客户会面，部分大型银行行政总裁与公司其他高层一起到港，制定发展计划。

香港国际金融领袖投资峰会将于下星期三（11月2日）举办，并延长至11月3日，增设一个与国际投资者对话的专场。

余伟文称，这种活力和动能正是香港作为区域枢纽所具备的特点，也是展现本港逐步调整抗疫措施、走向复常之路的明证。

他此前也透露，政府会在符合防疫措施基本原则的基础上，为峰会参与者提供一些合理的便利，让他们可以充分善用短暂留港的时间进行各种活动，包括在医学监察期间可在私人包间与他人共膳、可以进入一些需要查核“疫苗通行证”的处所等。此外，如果测试结果呈阳性，与会者也可选择乘坐专机离港。

另一方面，余伟文还说，入境隔离放宽后，很多金融机构的员工大部分已回港，银行业不少海外员工也要求驻派或回流香港。他也指出，近期即使确诊数字反弹，仍未收紧抗疫措施，可以令外界对稳定政策更有信心，有助吸引人才。

余伟文透露，金管局去年的员工流失率为7%，属近年最高水平，被挖角最严重的是科技和数据分析部门。目前今年首三季香港绿色和可持续债务发行量已超去年全年，余伟文期望，联同如代币化绿债等产品，配合其他绿色金融发展，可以建造一个包括发行和认证等的生态圈，吸引更多相关人才来港发展。

