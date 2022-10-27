习近平：中美加强沟通和合作 有助推动世界增加稳定性

在中美关系紧张之际，中国国家主席习近平强调，中美作为大国，加强沟通和合作，不仅有助于推动世界增加稳定性和确定性，也有助于推动世界和平与发展。

据中国央视新闻客户端报道，习近平星期三（10月26日）向美中关系全国委员会年度颁奖晚宴致贺信。

据报道，习近平在贺信中对美中关系全国委员会董事会副主席、安达集团董事长埃文·格林伯格获奖表示祝贺，并对委员会及其成员积极促进中美关系发展和两国各领域交流合作表示赞赏。

习近平指出，当今世界既不安宁也不太平。中美作为大国，双方加强沟通和合作，有助于推动世界增加稳定性和确定性，有助于推动世界和平与发展。

他表示，中国愿同美国一道努力，相互尊重，和平共处，合作共赢，找到新时代中美正确相处之道，“既有利两国，又造福世界”。

习近平也希望美中关系全国委员会和关心支持中美关系的各界朋友继续发挥积极作用，助力中美关系重返健康稳定发展的轨道。

另一方面，美国国务院发言人普赖斯星期一（10月24日）在例行记者会说，中共二十大的闭幕及相关领导层变动，“不改变美国对华策略”，即在安全问题上展开竞争的同时，在任何可能的领域与中国就全球事务合作。

他说：“我们欢迎中国在我们利益一致的领域合作，包括气候变化、全球卫生、禁毒及防扩散等。”

美国国家安全委员会发言人柯比早前也说，美国会“保持沟通渠道开放，包括最高领导人级别”。

白宫团队也在尝试安排，让拜登与习近平11月在峇厘岛举行的二十国集团（G20）峰会举行会谈。