西宁封控出现买菜难 人民日报发文“五问”西宁官方

中国青海西宁市疫情升温，全市进入封控管理，但有不少网民反映因疫情封控出现买不到菜、买贵菜的情况。对此，中国官媒《人民日报》星期四（10月27日）发文，就上述防疫问题“五问”西宁市商务局。

《人民日报》客户端星期四发表《人民日报五问西宁市有关部门：为何会现买菜难，如何解决买菜贵》的文章，就疫情封控期间的买菜难、买贵菜问题采访了西宁市商务局局长陈晓萍。

陈晓萍说，由于本轮疫情发生在全省供货源头青藏高原农副产品集散中心，为降低传播风险，当局对部分蔬果店实施了闭店隔离，给生活物资保障末端供应造成一定困难。供给终端蔬果店被大量关停，造成供给端末梢不畅，所以不少地区出现买菜难等现象。

为了保障菜篮子，她说，西宁市在该集散中心西侧设立临时蔬菜一级批发点迅速投入运营，每天蔬菜入场量均保持在1000吨以上；当局也在城内四区，临时设立批发市场，提升供应效率；加强物资统筹调配，通过错时、错峰、错线方式，向商超、农贸市场、直销店等点对点配送。

陈晓萍还说，当局优化调配销售方式，提升采购效率，在疫情防控措施落实到位的前提下，确定39个农贸市场、36家大型超市正常经营，开放蔬菜直销店161家，联系30多家企业每天出动300余辆蔬菜直销车，为居民小区点对点配送“蔬菜包”。

她也称，西宁市正全力调节市场物价， 维护物价稳定，并组建五个联合执法检查组，每天进行价格变化监测、开展价格监督检查，严厉打击哄抬价格、串通涨价、囤积居奇等违法行为，保障市场价格秩序总体稳定。截至星期三（10月26日），西宁市有三家蔬菜店因为哄抬物价，被严厉处罚。

据中新网报道，西宁市在10月20日发现三名无症状感染者，疫情起始点为青藏高原农副产品集散中心，截至25日，已累计发现92名无症状感染者，主要流行毒株为奥密克戎BA.5.2进化分支。

疫情发生后，西宁市冠病疫情防控处置工作指挥部于20日紧急暂停了青藏高原农副产品集散中心的批发经营。21日对主城区全面实行了居家工作生活的管理措施，最大限度地减少人员流动带来的隐秘传播。

不过，微信公众号“晖诚勿思”星期四凌晨发文，披露不少西宁民众在疫情封控下面临的困境。不少网民反映，食物价格已上涨至不可思议的地步了，包括牛肉、鸡蛋、胡萝卜、黄瓜等食物都涨至“天价”，要买菜还要靠抢；但另一边，因为封控措施，菜农的菜却没办法卖出去，“只能烂在地里”。

因为买不到菜，不少网民反映没东西吃，只能挨饿。文章还贴出西宁一些小区门和单元门被封的照片，有些门还被焊上了铁皮。还有被送往隔离的网民反映，自己家中有年幼的孩子或年迈的家长无人照看，只能“干着急”。

此外，不少学生也因为长期居家上课，表示自己心里很压抑，心理健康大受影响。