华为以专利侵权起诉亚马逊等七家公司

华为技术有限公司日前以侵害发明专利权纠纷起诉包括亚马逊公司在内的七家公司，目前案件已在苏州市中级人民法院立案。

综合《姑苏晚报》和“IT之家”报道，据天眼查App显示，近日，华为技术有限公司新增一项开庭公告，案由为侵害发明专利权纠纷。被告是亚马逊公司、亚马逊服务公司、亚马逊信息服务（北京）有限公司、仁宝电脑工业股份有限公司、仁宝电子科技（昆山）有限公司等，案件将于12月8日在江苏省苏州市中级人民法院开庭。

仁宝公司是全球最大的笔记本电脑制造商之一，为惠普、戴尔等巨头组装产品，并在昆山、南京等城市拥有代工厂。由于“仁宝公司”在此次发明专利权纠纷中位列被告方，有业内人士推测，华为此次诉讼，可能与墨水屏等相关产品有关。这也是消费电子领域华为与亚马逊存在直接的竞争关系的产品。

报道称，此案正在进行形式审查，尚未进入实体审理阶段。法院正在对案件管辖权进行审查。同时，由于此案涉及境外企业，应诉材料送达也需要花费相当长的时间。“天眼查App”指出的首次开庭日期为12月8日的说法并不准确。目前第一次开庭日期尚未确定，相关案件情况暂不对外披露。

截至2021年底，华为在全球共持有有效授权专利4万5000余件，90％以上专利为发明专利。另外，华为在中国国家知识产权局和欧洲专利局2021年度专利授权量均排名第一，在美国专利商标局2021年度专利授权量位居第五。