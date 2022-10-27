前摩根士丹利外汇策略师称二十大未必对市场不利

中共新领导班子上周末出炉后，一度导致多只陆资股等被投资者恐慌性抛售，但前摩根士丹利外汇策略师任永力（Stephen Jen）认为，这种反应未必正确。

彭博社引述任永力报道说，市场在假设中国未来几年会出现一种“难看”的情景，但他认为，未来可能出现其他较好的情景。任永力在伦敦经营一家对冲基金和咨询公司Eurizon SLJ Capital。

任永力说，中共二十大人事变动的冲击，遮掩了中共领导人习近平称经济发展仍将是首要政策目标的宣告。他并说，在接下来的5至10个月，他仍然相信中国政府将为房地产行业提供政策支持，动态清零政策也可能会修改。

据报道，在中共二十大闭幕后，随着投资者评估是否可投资中国的金融市场，香港股市创下自2008年全球金融危机以来表现最糟糕的一天，在岸人民币本周跌至近15年来的最低点。分析师认为，人民币将进一步下跌，美国银行预期到年底人民币将贬到1美元兑7.6。

任永力则认为，人民币处在兑美元走强的有利位置。他表示，国际收支数据表明，一旦美元贬值，中国的银行系统中就有大量多余的美元准备卖出。人民币走强可能反过来提升中国债券对外国投资者的吸引力，其波动性较低和多样化。

任永力也说，中国股市存在风险溢价，因为预期中国政府可能会以牺牲私营部门为代价来支持公共部门。但他预计，受到青睐的行业将有显著的出众表现。