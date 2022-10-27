福州全市暂停一切聚集性活动

中国冠病疫情继续多点散发，福建省会福州市宣布全市暂停一切聚集性活动，全市高校实行封闭管理，多个城区中小学开展线上教学。

据中国新闻网报道，福州市官方星期三（10月26日）通报，为快速有效阻断疫情传播扩散，福州全市暂停举办一切文化、娱乐、体育、民俗、展销促销等聚集性活动，倡导“喜事缓办，丧事简办，宴会不办”，减少人员流动。

据通报，福州市KTV、夜总会、酒吧、迪吧等娱乐服务场所，网吧、棋牌室、电影院等密闭场所，文化馆、图书馆、博物馆等公共文化活动场所，体育馆、游泳馆、健身房等室内外体育经营场所，以及旅游景点、景区、公园、宗教场所等都暂停开放；同时晋安区全区酒店、酒楼暂停营业；以上场所恢复营业时间另行通知。

通报还说，要加强社区小区、镇村道路管理，进出严格执行“测温、验码、戴口罩”等防控措施，外卖、快递等人员不进小区，实行“无接触配送”。同时，市民进入商超、农贸市场、药店等保障民生确需开放的场所时，需查验48小时核酸阴性证明，并严格落实防控措施。

同时，福州市也倡导非必要不离榕，市民乘汽车、火车、飞机等离开福州和搭乘地铁、公交等公共交通须持48小时内核酸检测阴性证明。

福州市教育局局长游昕也在星期三的新闻发布会上说，目前福州全市36所高校均已实行封闭管理，开展线上教学，并切实按属地管理要求组织开展核酸检测。

游昕还说，福州五城区，闽侯、连江、闽清三县、高新区全域各级各类中小学幼儿园学校、校外培训机构，也从10月25日至30日暂停线下教育教学，启动线上教学。

他还说，全市中小学幼儿园师生员工均已按要求完成了多轮全员核酸检测，后续还将严格落实属地管理要求，线下教学班级每天抽取不少于20%的师生员工开展核酸检测。

另一方面，距福州日报微信公号消息，福州市一男子因在微信发布称福州“应该要封城”的言论，被公安机关依法处以行政拘留。

据福州市仓山区冠病疫情防控工作应急指挥部星期三通报，该男子星期二（25日）在微信群发布谣言，称“福州将在10月28日全面实施闭环，大型商场全面关闭，应该要封城”，并煽动囤货。

通报称，该谣言发布后，引发不良社会影响，公安机关立即依法传唤该男子。经查，他的行为构成散布谣言扰乱公共秩序，已依法处以行政拘留。