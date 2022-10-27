香港强积金创下自2008年来最大亏损

香港股市遭到历史性抛售，数百万名加入强制性公积金的僱员人均损失约8000美元（1万1239新元），可能需要数年才能恢复。

彭博社报道，根据研究机构MPF Ratings的数据，截至星期一（10月24日），今年强制性公积金今年亏损约2860亿港元（约512亿新元），即人均亏损6万2400港元（约1万1175新元）。这使强积金今年迄今亏损约24%，有望创下2008年以来最差的年度表现。

报道引述50岁的卡斯特·庞（译名）说：“强积金最糟糕的是无处可躲。你无法选择100%以现金持有。”这位前京华山一国际的研究主管说，这就像政府在强迫你赌博。卡斯特在5月将自己大部分强积金资产转为防御性基金，但今年的亏损仍达到个位数。

据报道，强积金的巨额亏损是因香港和中国大陆股市大跌所致，这些是强积金最大的资产类别。香港股票——大部分是大陆公司，如今跌至自2008至2009年全球金融危机以来最低水平。

分析指出，投资者担忧中共新领导班子将延续冠病疫情的清零政策，加强对科技与房地产领域的监管，短期内对经济形成拖累，市场信心匮乏。

尽管市场情绪目前已从二十大后的低迷有所回升，但恒生指数今年仍下跌33%，一个衡量在港上市的大陆企业的指数则下跌35%，位列全球表现最差之列。MPF Ratings主席弗朗西斯·钟（译名）表示，约21%的强积金成员资金投入本地股票。