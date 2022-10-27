高端试验涉陆资 蒋万安：政府应说明清楚

台湾生产的高端疫苗二期临床试验被指委托中国大陆公司执行，引发争议。国民党籍台北市长参选人蒋万安星期四（10月27日）称，台湾卫福部应说清楚，是否为了护航高端加速紧急使用授权（EUA）审查，所以装作不知道。

综合台湾《自由时报》和中央社报道，蒋万安星期四早上出席活动受访时说，高端疫苗EUA审查过程充满疑云，高端疫苗病毒株及佐剂来自美国，包装生产包给东洋，二期临床试验又给中国大陆公司，“那高端自己到底做了什么，是炒股票吗”。

蒋万安称，高端委托这间陆资公司，卫福部事前难道不知道吗？还是知道了但无所谓，或是为了护航高端加速EUA审查，所以装作不知道，这些事情政府都应该对外说明清楚。

他还说，台湾卫福部还须说明的是，这家陆资公司执行的范围，是否包含从一开始的收治病人、检验流程安排、SOP规划执行、搜集所有病人的数据分析、送审报告的所有流程，这些问题卫福部至今仍没有办法说清楚。

民众党立委邱臣远星期一（10月24日）爆料称，高端疫苗二期临床试验的合作厂商“丘以思”，去年四月底已被大陆“缔脉”公司并购并改名为康迪亚，且在并购一个月后才与高端公司签约。

对此，防疫中心指挥官王必胜星期四在脸书发文称，这是乌龙的选举操作，有人还牵扯BNT复必泰，“完全是不知所云，牛头不对马嘴！”

他在文中重申，高端疫苗这个案子，卫福部是跟高端公司签约。而各药厂在疫苗开发过程的研发、临床试验、制造生产、冷链运输、仓储管理等，都有跟其他单位或企业合作。这是制药业常态，甚至各种产业的常态。

王必胜称，其中临床试验的部分，药厂委托医院执行，并请丘以思公司协助资料的收集整理分析、维护试验本身的适法性及品质，这也是各厂各院很日常的事。

谈到丘以思公司，王必胜说，目前各药厂、医院或研究单位与其合作的案子有20几案，而该公司在台湾经济部的登记始终是“港资”公司。