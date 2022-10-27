赖清德：郑运鹏是桃园市长最好接棒人选

台湾副总统赖清德认为，民进党桃园市长参选人郑运鹏凭借担任民进党团干事长的资历和表现，“是桃园市长最好的接棒人选”。

据台媒中央社报道，郑运鹏星期四（10月27日）上午举办“好的干事长－就是好市长”记者会，赖清德、屏东县长潘孟安、桃园市长郑文灿等人出席。

赖清德致词时说，担任民进党团干事长，要代表党团参与朝野协商，要有抗压、协调、领导、解决问题的能力。因此，他认为“干事长就是要训练来干市长”，因为干事长不但有政治高度，也能带领团队效率施政。

赖清德强调，郑运鹏的干事长经历很重要，并表示郑运鹏是民进党党团内近几年来，担任干事长时间最长，也是公认表现最好的一位。

在这背景下，赖清德认为郑运鹏是接替现任桃园市长郑文灿的最好人选。他还透露，郑文灿过去推动桃园市重大建设时，都有郑运鹏从中协助。

赖清德被公认为是下届台湾总统热门人选，外界相信今年底的“九合一”地方选举是他冲刺总统大选的前哨战。

郑运鹏致词时则表示，民进党在2018年“九合一”地方选举经历过大困境，其中包括当时国民党利用前高雄市长韩国瑜来扭曲高雄。

他指出，如果现在桃园市民给了国民党机会，过去的市政突破、建设都会停顿，并形容这就像四年前的高雄。

中国广播公司（简称中广）和盖洛普征信9月26日发布民调显示，郑运鹏在桃园市长选战中微差领先国民党参选人张善政。

民进党先前在桃园市提名的候选人、前新竹市长林智坚因论文抄袭事件退选，郑运鹏随后成为继任人选。

