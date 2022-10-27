中国驻韩大使批韩媒涉华报道过于消极

中国驻韩国大使邢海明星期三（10月26日）批评，韩国部分媒体以过于消极的视角报道有关中国的消息，伤害中韩两国人民感情。

据韩联社报道，邢海明星期三在首尔韩国新闻中心应邀出席韩国记者俱乐部——宽勋俱乐部主办的一场讨论会。

他在讨论会上称，迎来中韩建交30周年的今年，中韩两国关系面临新的挑战，最大外因是美国，内因是民心。当前的中美关系给中韩关系带来巨大影响。中国未曾要求他国在中美两国之间选边站，也不想与他国争夺世界霸权。中国希望中韩两国能排除外因，推动双边关系稳定长期发展。

邢海明称，中韩两国人民对彼此国家的好感度较低，令人遗憾，也令人很担忧。他认为，韩国部分媒体有关中国的报道内容过于消极是伤害两国人民感情的主要原因，媒体在报道有关中国的消息时总以消极视角看问题或夸大其词，只会引导舆论形势恶化。

针对中国在联合国安理会会议上就对朝制裁持消极态度的观点，邢海明称，中国就有关问题并没有放任不管，朝鲜半岛发生问题对中国也没有好处，中国始终坚持通过对话和平解决无核化问题。

邢海明称，实现朝鲜半岛无核化需要同中国开展合作，但美国却不这样做。中国将继续以自己的方式推动有关各方通过对话解决问题，最终实现半岛和平。他还称，中国为实现朝鲜半岛无核化所付出的努力有目共睹，朝核三方会谈、四方会谈、六方会谈都由中国促成，朝美对话也离不开中国在中间做出的努力。