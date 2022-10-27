森林火险达极度危险级别 湖南发布封山禁火令

受干旱少雨气候影响，湖南省森林火险达到极度危险级别，官方发布封山禁火令。

据澎拜新闻报道，湖南省星期三（10月26日）发布封山禁火令，封山时间自即日起至2022年11月30日止，范围包括省内所有山林及距离林缘100米范围内的野外区域。

封山禁火令指出，2022年下半年以来，湖南全省持续干旱少雨，当前森林火险等级达到极度危险级别，森林防灭火形势极其严峻复杂。

据中国天气网报道，中国南方今年遭遇夏秋连旱，湖南和江西几乎全省都出现重旱或特旱，为1961年以来最严重气象干旱。截至10月26日，中国气象台已经连续70天发布气象干旱预警。

中国气象台预计，目前到11月初，江南、华南大部降水仍将明显偏少，气象干旱仍会持续，需继续做好节水抗旱工作。

封山防火令称，为切实降低森林火灾风险、保障民众生命财产安全、保护森林资源、维护生态安全，除封山区域内居民和森林防灭火有关工作人员外，其余人员未经批准一律不得进入封山区域内。对于确需对外开放的风景名胜区、旅游景区等，须经属地县级以上人民政府（同级林业主管部门受理）同意。所有进入封山区域人员，须严格实施实名制、扫防火码并接受防火检查。

封山防火令要求，封山区域内，严禁携带火种和易燃易爆物品进入林区；严禁烧灰积肥、烧田基草、烧农作物秸秆、烧荒开垦及其他农事用火行为；严禁在进行祭祀活动时点烛、焚香、烧纸、燃放烟花爆竹、焚烧垃圾、放孔明灯等用火行为；严禁吸烟、点火照明和取暖、野炊以及举办篝火等活动；严禁烧蜂窝、烧山狩猎、烧火驱兽等行为；严禁其他一切未经批准的户外用火。

确需在禁火区域内户外用火的，须经县级人民政府（同级林业主管部门受理）同意，且采取必要防火措施、在符合条件时组织实施。任何单位和个人发现野外违规用火等违反封山禁火令的行为，应当立即进行举报，各地人民政府按有关规定组织对有效举报进行奖励。

封山防火令明确，违反封山禁火令的，将按照有关法律法规严肃处理；涉嫌违法犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。