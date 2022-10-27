中国贸促会：美升级对华出口管制涉违世贸非歧视原则

针对美国商务部升级对华出口管制措施，中国国际贸易促进委员会星期四（10月27日）称，这种做法违背出口管制这一国际通行制度的初衷，涉嫌违反世贸组织非歧视原则。

据央视新闻报道，中国贸促会新闻发言人孙晓星期四在例行发布会上说，美国将31家中国实体列入“未经核实清单”，并升级对华半导体出口管制，不仅新增管控物项，还拓展涉及超级计算机和半导体生产最终用途出口管制。

他称，这种做法完全背离了出口管制这一国际通行制度的初衷，涉嫌违反世贸组织非歧视原则，严重影响了全球产业链供应链安全稳定。中国贸促会对此坚决反对，并呼吁各国企业保持相互信任和友好合作精神，共同应对美国单边做法带来的不利影响。

美国商务部10月7日宣布修订美国《出口管理条例》，升级对华出口管制措施，扩大了与美国有关企业禁止出口给中国的芯片成品和制程设备的范畴，并禁止拥有美国身份的人为中国半导体产业工作。同日，美国商务部将31个中国实体列入出口管制“未经核实清单”。

另外，美国政府日前出台《2022年通胀削减法案》。根据该法案，美国政府将对清洁能源提供高达3690亿美元（5189亿新元）的投资和税收抵免。同时该法案还规定，只能向购买美国及与其签订自由贸易协定的国家组装、制造的电动车提供税收抵免。

对此，孙晓称，这是典型的贸易保护主义做法，是对全球电动车供应链、产业链的不当干预，严重影响全球电动车产业的自由竞争。他称，该法案项下的电动车补贴对本地采购和本土生产提出了不合理的要求，涉嫌违反世贸组织最惠国待遇、国民待遇的非歧视等原则。中国贸促会坚决反对这一贸易保护主义做法，并将持续跟踪评估该法实施对中国相关产业和企业的影响，助力企业维护自身合法权益和正当利益。