摩根士丹利下调所有情境下中国股指目标位

鉴于对未来预期的不确定因素增加，美国投资银行摩根士丹利星期四（10月27日）大幅下调中国主要股指在所有情境下目标位，并扩大牛市和熊市情境的点位差距。

据彭博社报道，摩根士丹利预计，MSCI中国指数到2023年6月，在熊市情境下可能下跌22%，牛市情境下可能上涨48%，两者差距较先前扩大。策略师们“确认了广泛的潜在结果，因此导致盈利，以及特别是风险溢价，出现分化”。

虽然在该行认为最有可能的情境下，股市应会从当前水平上涨，但其熊市预测意味着投资者会对基于收益的估值方法失去信心，转而专注于通过市净率和股息率评估资产估值。

其牛市和熊市情境下目标点位之差从先前的28点扩大至34点。罗拉黄（译名）等策略师在星期三（26日）的报告中表示，目标点位下调反映了市场波动加剧，风险溢价上升。“市场可能会继续争论未来的政策重点和经济社会议程的方向，以及多极世界中的地缘政治关系。”

中共二十届一中全会选举产生新领导班子后，多只陆资股被恐慌性抛售，导致中国股市市值星期一（24日）蒸发超过4400亿美元（6187亿新元）。彭博社报道，市场情绪变得如此糟糕，甚至唤起了人们对全球金融危机的回忆，外资以创纪录步伐退出中国股市。

罗拉黄及其团队在新兴市场和亚洲资产配置中维持对中国的平配评级，称从现在起到下一个里程碑事件，比如12月的中央经济工作会议和明年3月的两会之间，可能存在一段政策不明的真空时期。

据报道，相对于在境外上市的中国股票，他们仍然更看好A股。