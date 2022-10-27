台房市降温 或出现六年来首度衰退

随着市场进入升息循环和股汇市波动等，台湾房市大降温，买卖移转栋数已经连六个月跌破3万栋，今年台湾房市可能将出现六年来首度衰退。

据台湾《经济日报》报道，信义房屋指出，台湾今年9月建物买卖移转栋数仅2万3800栋，创今年2月以来最低的单月纪录，年增率转为衰退15%。由于去年第四季移转栋数基期高，若是今年第四季移转栋数年减三成，则全年移转将跌破32万栋，是六年来首见衰退。

台湾信义房屋不动产企研室项目经理曾敬德称，今年移转栋数将比去年34万8000栋还来得少，虽然幅度不大，但实际上的市场情况比数据反映的更加严峻，主要因为第一季的房市交易比较旺、下半年房市交易变淡，两者平均下来衰退幅度才相对较低。

不过，若以最近房市的体感温度来看，交易量量缩状况已经是相当明显，尤其近月预售案实价揭露件数已经较去年旺季腰斩，投资退场市场剩刚性需求撑盘。从去年以来的卖方市场，已经转向买卖双方较为平衡的市场。

曾敬德指出，目前已经有科技业鼓励员工多休假，市场也预期明年企业会面临更多的挑战，而当前房价处于历史高档，在市场出现利率升升不息、股市跌跌不休的状况下，房市也熄火进入盘整修正，所幸企业回流的趋势并未改变，即使房市修正，还是会有一定的基本面支撑。