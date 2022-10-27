中国国防部：美国应消除影响两军关系的消极因素

针对美国防部长奥斯汀称美国正努力重开中美军事沟通渠道，中国国防部新闻发言人谭克非大校称，中美两军关系面临的严重困难责任在美国，并强调美国如有意加强沟通，应消除影响两军关系的消极因素。

据“国防部发布“微信公号消息，谭克非星期四（10月27日）在国防部例行记者会答相关提问时，针对奥斯汀本月初的表态做出以上回应。

谭克非说，中国高度重视中美两军关系，愿与美开展两军之间的沟通，但对发展两军关系是有原则、有底线的。针对美方前期恶意挑衅行径，中国采取坚决手段予以反制，坚定捍卫国家主权和尊严。

他指出，凡事皆有因果，当前两军关系面临的严重困难，“责任完全在美方”。

谭克非说：“美方如果有意加强中美军事沟通，就应言行一致、展现诚意，切实尊重中方利益和重大关切，消除影响两军关系的消极因素。”

另一方面，针对美国参议院正在辩论的《2023年国防授权法》可能包括《2022年台湾政策法》部分内容，谭克非称大陆国防部对此坚决反对，并已向美国提出严正交涉。

谭克非说，美国近期不断炮制损害中国主权的涉台政策法案，变本加厉搞“以台制华”，特别是有的条款意在强化美台军事联系，支持所谓台湾“自我防卫”。这些行径严重干涉中国内政，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重违背美方在台湾问题上对中方的严肃政治承诺。

他还说，一个深知“分裂之家不可持久”、曾动用武力手段维护统一的国家，在涉及他国主权、统一和领土完整问题上却一再背信弃义、肆意妄为，这是典型的“双标”，中国大陆对此坚决反对，已向美方提出严正交涉。

谭克非强调，“台湾是中国的台湾。解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定。”

他说，北京敦促华盛顿停止在台湾问题上玩火，并重申解放军始终是捍卫国家主权和领土完整的坚强力量，任何阻挠中国完全统一的图谋必遭失败。