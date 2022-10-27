香港下月3日起放宽堂食和食肆营业时间限制

香港将从11月3日起放宽堂食和食肆营业时间的限制，并解除在餐饮场所、游乐场所、公众娱乐场所等大合照须戴口罩的要求。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，香港医务卫生局副局长李夏茵星期四（10月27日）宣布在11月3日至16日期间放宽部分防疫限制，其中包括重开港府辖下的烧烤地点。

她说，港府将从11月3日起陆续放宽防疫限制，放宽599F章下的堂食及营业时间限制，并解除在餐饮处所、游乐场所、公众娱乐场所、体育场所、宗教场所、酒店等举行的活动，台上大合照佩戴口罩要求，例如婚宴。

她说，虽然政府烧烤场地重开，但其他措施如12人限聚令继续生效。脱去口罩饮食仍然是高风险活动，不过餐厅已经容许12人聚餐脱去口罩，在户外饮食的风险不会高于在餐厅。

李夏茵说，市民戴口罩是必须措施，过去三年香港的流感个案平稳，如果解除口罩令，流感的反弹会非常严重，相信口罩令会持续一段日子。

她重申，香港防疫政策精神基本不变，港府优先放宽疫情反弹低风险的政策、优先考虑放宽对经济民生影响大的限制、政策一致性上循序渐进，避免徘徊不定。自实施“0+3”（取消酒店检疫，实施三天居家健康监测）入境政策后，入境确诊数字从每天300多起升至400多起，本土新病例也有5.4%上升，但死亡及重症病例相对稳定，因此港府希望尽一步放宽防疫措施。

香港卫生署卫生防护中心传染病处主任张竹君通报，香港星期四新增6602起确诊病例，其中375起输入病例，另有八人染疫离世。她说，奥密克戎BA.5变异毒株仍是目前香港主流毒株，占总新增病例88%左右。