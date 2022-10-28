王毅同俄外长通话：坚定支持俄方在国际舞台进一步确立大国地位

中共中央政治局委员、国务委员兼外长王毅星期四（27日）同俄罗斯外长拉夫罗夫通电话时说，中方将坚定支持俄方在普京总统领导下，团结带领俄罗斯人民克服困难、排除干扰，实现发展战略目标，在国际舞台上进一步确立俄罗斯大国地位。

根据央视新闻客户端报道，王毅在通话中说，中国共产党第二十次全国代表大会是一次团结的大会、胜利的大会，也是一次面向未来的大会。习近平全票当选中共中央总书记，充分体现了全党和全国人民的共同意愿。确立习近平为中共中央的核心、全党的核心，确立习近平新时代中国特色社会主义思想为必须长期坚持的指导思想，将为中国顺利推进中国式现代化进程、实现中华民族伟大复兴提供最根本的政治保障。

王毅说，习近平总书记在大会上呼吁务必不忘初心、牢记使命，务必谦虚谨慎、艰苦奋斗，务必敢于斗争、善于斗争，这是总结中国革命和建设历史经验得出的最重要启示，既是对9600多万党员的要求，也是向全国人民发出的号召。

王毅还说，普京总统在二十大后第一时间向习近平总书记发来贺信，体现了中俄之间高水平的互信和坚定的相互支持。中方也将坚定支持俄方在普京总统领导下，团结带领俄罗斯人民克服困难、排除干扰，实现发展战略目标，在国际舞台上进一步确立俄罗斯大国地位。

中俄实现各自发展振兴是两国的正当权利，完全符合时代发展潮流。任何阻挡中俄前进步伐的企图都不可能得逞。中方愿同俄方深化各层级交往，推动中俄关系和各领域合作不断迈向更高水平，更好惠及两国和两国人民，为动荡不定的世界提供更多的稳定性。

报道说，拉夫罗夫热烈祝贺中共二十大取得圆满成功，祝贺习近平再次当选总书记，表示二十大是世界级的大事，必将指引中国顺利实现民族复兴目标。俄方愿同中方加强各层次接触，深化多边合作，共同维护亚太地区和世界和平稳定。

双方还就乌克兰及共同关心的国际和地区问题交换了意见。