美最新国防安全战略称中国是最大的安全挑战

根据美国国防部新公布的国防战略，虽然俄罗斯对乌克兰的入侵凸显了莫斯科构成的严重威胁，但中国才是对美国最大的安全挑战。

综合彭博社和法新社报道，五角大楼星期四(10月27日)公布的这份文件说，中国正在试图破坏美国在印太地区的联盟关系，并利用其不断加强的军力来胁迫和威胁近邻，并将这种动态描述为 "对美国国家安全最全面和最严重的挑战"。

该战略还称，北京不排除武力攻台也是一个破坏稳定的因素，具有误判的风险，并会威胁到该地区的和平。

报告得出结论认为，中国仍然是“今后几十年里后果最为重大的战略竞争者”，而俄罗斯仍然是“迫切”威胁。

美国国防部长奥斯汀在公布这份战略的非保密版本时，也强调了中国和俄罗斯带来的不同挑战。

奥斯汀说，“中国是唯一既打算重塑国际秩序，又越来越有实力这样做的竞争者。”

他指出，与中国不同，俄罗斯不可能长期系统地挑战美国，但俄罗斯的侵略确实构成了一个“直接和尖锐”的威胁。

同样在星期四公布的有关导弹防御和核武器的报告中，也提到了中国和俄罗斯日益增长的威胁。报告称，中国和俄罗斯都在使用军力方面变得更加咄咄逼人，体现在俄罗斯2月末全面发动侵乌战争，北京则将其长期的攻台威胁升级。

报告还说，在弹道导弹和高超音速导弹技术方面，北京正在缩小与华盛顿的差距，而莫斯科正在使其洲际导弹系统现代化，并开发先进的精确打击导弹。

核战略文件则指出，中国希望到本十年末拥有至少1000枚可交付使用的核弹头，并称它们可能被用于“胁迫目的，包括对美国盟友和该地区伙伴的军事挑衅”。

该战略文件没有透露哪类非核威胁会导致美国做出核应对。当前的威胁包括俄罗斯和中国拥有的高超音速武器，美国对此还没有被证明具有防御能力。

另一方面，文件也以最强硬措辞向朝鲜做出了警告，称如果朝鲜对美国，韩国或日本发动核攻击，将面临“金正恩政权的结束”的后果，美国的核武器会继续在遏制朝鲜袭击方面发挥作用。

核战略确认了美国的军备现代化计划，例如更换老化的海陆空三位一体核打击能力，其中包括海军的哥伦比亚级洲际弹道导弹核潜艇，新型空射远程防区外武器，以及用于欧洲地区的拥有核攻击能力的F-35战斗机。

五角大楼的战略文件在3月以机密报告发送给美国国会，以便国会在批准2023财年国防预算时对之进行审议。