中国公务员考试已有岗位竞争报录比超1300比1

2023年中国公务员考试（国考）部分报名热度较高的职位的竞争程度已经超过“千里挑一”。

据中国新闻网报道，2023年国考从星期二（10月25日）启动网上报名，这次国考计划招录规模达3.71万人，较上年度明显增加，也是国考招录连续第四年扩招。

报道称，星期五（28日）报名已经到了第四天，国考报名的热度持续攀升，从目前的报名进展来看，不少岗位的竞争程度已经达到“数百选一”，甚至“千里挑一”。

例如，青海省税务局曲麻莱县税务局“一级行政执法员(三)”一职，本次招考仅计划招录一人，截至27日晚上8时，该职位报名审查通过人数已达1318人，报名待审查人数达1024人。

这一职位属于“西部地区和艰苦边远地区职位”，学历要求为大专及以上，专业要求数学类、电子信息类、计算机类等学科，该职位限以主修专业报考，在本单位最低服务年限为五年。

据统计，早在10年前，2013年的国考报名就曾出现竞争接近“万里挑一”的岗位，这一岗位为“国家统计局重庆-合川调查队业务科室科员”。

2022年度国考中，西藏阿里地区邮政管理局“一级主任科员及以下”一职，从报名开始就吸引众多考生报考，截至报名通道关闭时，报录比就已接近“两万选一”。

华图教育研究院专家刘有珍说，这些岗位大都限制条件少，比如不限专业、学历、基层工作年限等，报名门槛较低，报名条件越宽松，报的人就越多。

不过，另一方面，也有部分岗位目前依然是“零报考”。

例如，上海海关“物控查检四级主办及以下”一职，工作地点为上海市黄浦区，从星期二早上8时报名开始，截至星期四（27日）晚上8时，待审查人数与审查通过人数皆为零。

这一职位主要从事海关口岸一线货物查验、监管工作，招考人数10人，面试录取比为3比1，要求学历为本科或硕士研究生，专业为预防医学、临床医学、动物医学、食品科学与工程等相关专业。该职位要求基层工作最低年限两年，服务基层项目工作经历为大学生村官。

刘有珍解释说，出现这种情况主要在于岗位的专业程度较高，这些岗位一方面要求专业技术人才；另一方面是针对服务基层项目人员的专项岗位，比如“三支一扶”、特岗教师、西部计划、大学生村官等专项招录。