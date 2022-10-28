北京市长陈吉宁接替李强任上海市委书记

在中共新一届政治局常委会排行第二、预计接任中国总理的李强卸任上海市委书记，由新晋政治局委员、北京市长陈吉宁接棒。

新华社星期五（10月28日）报道，经中共中央决定，李强不再兼任上海市委书记、常委、委员职务，陈吉宁兼任上海市委委员、常委、书记。

随着李强、北京市委书记蔡奇和广东省委书记李希在二十大后进入新一届政治局常委会，上海、北京和广东三地“一把手”都将易主，外界原本预计陈吉宁将接替蔡奇职位，主政北京。

58岁的陈吉宁是吉林梨树人，也是近年来受到重用的高学历“专家型官员”之一，也是一名“海归”学者与官员 。他1988年获得清华大学环境工程系硕士学位后，赴英国深造，先后在布鲁耐尔大学生物化学系和英国帝国理工学院土木系攻读，获英国帝国理工学院土木系理学博士学位，并继续在该学院任博士后和助理研究员。

陈吉宁在1998年回清华大学执教，任职环境科学与工程系副主任，2006年出任副校长，2012年升为校长。

2015年，51岁的陈吉宁转任中国环保部长，成为当时中国最年轻的部长。他关注北京以及整个华北地区的雾霾污染问题，推出被称为“史上最严”的新环保法。两年后，陈吉宁担任北京代市长。2018年年初，54岁的陈吉宁出任市长，是30多年来北京最年轻的市长。