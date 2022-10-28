谷歌研究人员：中国网络水军试图在美国中期选举前煽动分裂

谷歌研究人员称，与中国有关联的网络水军正试图在11月美国中期选举前在美煽动政治分裂和分歧。

据《华尔街日报》星期四（10月27日）报道，谷歌公司的研究人员称，与中国有关联的网络水军正试图在11月美国中期选举前，在美煽动政治分裂与不和，这表明中国政府有意干涉美国政治，而在以前的选举中，中国基本是个旁观者。

行动还包括试图借乌克兰战争之机，在美国及其欧洲盟友之间制造裂痕。

研究人员说，到目前为止，这些行动似乎影响甚微。但他们警告称，该网络水军组织的技术正在迅速成熟，似乎有意在美国人收到的网络推送内容中注入虚假资讯，其方式类似于过去俄罗斯和伊朗干扰美国选举的动作。

研究人员指出，不同于之前与俄罗斯和伊朗有关的行动，该组织似乎并没有试图支持或损害任何候选人或政党。

美国网络安全公司曼迪昂特（Mandiant）的全球情报主管桑德拉·乔伊斯（Sandra Joyce）说：“我们正看到这种能力的雏形，它将继续壮大。”

谷歌旗下的网络安全部门之一的曼迪昂特周三（26日）公布报告说，先前观察到该组织专注于破坏香港的亲民主抗议活动，并推动围绕美国种族冲突的话题。

中国政府否认通过网络影响力行动或虚假资讯来针对美国。中国驻伦敦和华盛顿使馆的代表暂未回应置评请求。

曼迪昂特将上述组织称为Dragonbridge，与该组织有关的账号试图让人们对美国选举过程的诚信度产生怀疑。

例如，上月在多个社交平台上分享的一段英语影片试图通过质疑代议制民主的效用来劝阻中期选举投票。该影片称，“解决美国弊病的办法不是投票给某个人”，而是要“根除这个无效且无能的体系”。

上述组织有时还试图强调社交媒体上提到的“内战”以及美国出于政治动机的暴力事件。

虽然到目前为止，这场行动收效甚微，但乔伊斯指出，在肇事者进一步得手之前将其曝光是非常重要的。她说：“我们不想等到人们已经无法分辨是非的时候再行动。”

由于缺乏明确的技术性证据，曼迪昂特未直接将上述在线行动归于中国政府。但这些研究人员指出，该行动几乎完全由促进中国利益的内容组成。该组织的资金也很充足，同时在几十个互联网平台上以英语、中文、德语、西班牙语、马来语等多种语言运作。

Meta公司上个月称，已移除一个源自中国的影响力行动网络，该行动网络曾在脸书、Instagram等平台上运作，并在一场选举前首次聚焦了美国内政。

据美国情报部门去年年初发布的一份评估报告，俄罗斯和伊朗的领导人曾命令各自政府尝试影响美国选民在2020年总统选举中的选择，并破坏公众对美国民主的信心。

这份情报评估报告称，中国也考虑过干预，但最终没有这样做，因为无论是两位人选中的哪一位当选，看起来都算不上对北京方面有利，不足以让其冒着被美国抓住的风险出手。

据知情人士称，自那以来，美国情报机构和安全研究人员已观察到中国更为活跃的在线影响力行动，主题涉及冠病疫情、针对亚裔美国人的种族主义等。

美国高级安全官员最近几周公开警告说，中期选举面临一系列挑战，包括国内和国际虚假资讯活动以及人身暴力和选民恐吓的风险。

曼迪昂特的报告说，Dragonbridge本月初开始单独传播一种说法，即美国秘密轰炸了北溪天然气管道，为的是自身利益，牺牲其欧洲盟友的利益

Dragonbridge在另一场行动中，还试图假扮成一个揭露中国黑客行动的网络人物，但企图将黑客行为归咎于美国政府。

研究人员说，所有这些行动中，针对美国中期选举的行动是最令人不安的。

乔伊斯说，“他们正试图宣传投票无关紧要的说法，这传递了一个非常、非常明确的讯息，即试图动摇民主基础。”