中国国常会：促进消费恢复成为经济主拉动力

中国国务院总理李克强星期三（26日）主持召开国务院常务会议，部署持续落实好稳经济一揽子政策和接续措施，推动经济进一步回稳向上。会议指出，促进消费恢复成为经济主拉动力，通过抓落实持续释放政策效应，保持经济运行在合理区间。

据央视新闻星期四晚报道，李克强在会上听取财政金融政策工具支持重大项目建设和设备更新改造情况汇报，部署加快释放扩消费政策效应；要求深入落实制造业增量留抵税额即申即退，支持企业纾困和发展。

会议指出，今年4月份以来，贯彻中共中央、国务院部署，应对超预期因素冲击，靠前实施中央经济工作会议和政府工作报告确定的政策，及时果断推出稳经济一揽子政策和接续措施。政策措施有力合理，有利于稳住当前，有利于持续发展。要通过抓落实持续释放政策效应，保持经济运行在合理区间。

一是继续狠抓稳经济一揽子政策落地。督导和服务工作组要继续督导协调解决问题。二是更大激发市场活力和社会创造力。中国人民勤劳智慧，市场主体已超过1.6亿户，这也是中国经济韧性所在。要坚持改革开放，深化“放管服”改革，优化营商环境。对相关措施要督促检查落地。三是各地各方面都要履职尽责保民生，兜牢基本民生底线。

会议指出，要推动扩投资促消费政策加快见效。一是财政金融政策工具支持重大项目建设、设备更新改造，要在四季度形成更多实物工作量。推动项目加快开工建设，确保工程质量。支持民间投资参与重大项目。加快设备更新改造贷款投放，同等支持采购国内外设备，扩大制造业需求并引导预期。二是促进消费恢复成为经济主拉动力。扩大以工代赈以促就业增收入带消费，将消费类设备更新改造纳入专项再贷款和财政贴息支持范围。因城施策支持刚性和改善性住房需求。

会议指出，实施大规模增值税留抵退税，对助企纾困、稳经济发挥了关键作用，消化了大部分积累多年的留抵税额，对国有、民营、外资市场主体一视同仁。制造业新增留抵退税到账平均时间已压缩至2个工作日，要继续落实好这一即申即退举措，同时强化对小微企业、个体工商户的退税服务，确保应退尽退快退，保市场主体、保就业和民生。

