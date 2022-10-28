澳门收紧从广东入境措施 未接种者需24小时内阴性核酸

澳门发现一名往返广东与澳门的冠病感染者后，官方决定收紧入境措施，要求未接种疫苗的往返人员提供24小时内核酸检测阴性证明。

据澳门政府官网抗疫专页消息，卫生局疾病预防及控制中心传染病防控处处长梁亦好星期四（10月27日）说，星期三（26日）新增感染者及其同住人均没有接种冠病疫苗，又有经常往返广东珠海和澳门两地的情况，考虑会对珠澳两地带来一定风险。

她宣布，经与大陆相关部门商议后，计划将推出关于入境澳门的新措施，要求由广东省（包括深圳）入境澳门的相关人士(包括居民、外僱、长期逗留人士等)，如没有接种疫苗，其入境所需的核酸检测有效期将缩短为24小时。

她还说，初步考虑5岁以下儿童和持有医生证明不适合接种疫苗者可获豁免，具体措施详情将于稍后公布。

梁亦好还说，建议居民、外僱、长期逗留人士等若是在大陆或其他地方接种了疫苗，应尽快前往任何一个核酸检测点将接种纪录登记在澳门的记录系统中，以便日后通过澳门健康码显示。

她也再次呼吁居民应尽快完成疫苗接种，称这无论对自身或社区都可有效减少传播及感染风险，减少对整体医疗系统的负担，并在感染时亦可降低出现重症及并发症风险。

另一方面，初步检测显示，星期三新增的患者感染的病毒株为奥密克戎BA.5，详细的基因测序尚在进行中，受感染的源头也仍在追踪中。

截至星期四下午3时，与该病例相关的红码区核酸检测采样80人次，重点区域核酸检测采样1万6310人次，常规核酸检测采样1万6728人次，共计3万3118人次，其中1万零548人次已有检测结果，均呈阴性。

澳门星期四通报没有新增病例。

