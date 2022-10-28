大陆专家将赴台协助治疗大熊猫“团团”

台北市立动物园大熊猫“团团”进行了第二次磁振造影检查，但因脑部恶性肿瘤机率大幅提高，情况不乐观，陆委会收到园方申请中国大陆专家来台协助。农委会称，会以最快速度核准。

据联合新闻网报道，台湾农委会星期五（10月28日）举行记者会，农委会副主委黄金城受访时称，大熊猫是保育类野生动物，主管机关为农委会林务局，也因此这次大陆专家来台关怀大熊猫“团团”，农委会企划处正在跑程序。

黄金城说，大猫熊的原生地是中国大陆四川，“团团”来台已经10多年了，目前的状况应该属于正常老化的现象，但如果还可以有医疗上的帮助，一定会尽力帮忙；农委会企划处会尽速办理同意，让大陆的专家来台。

本身是兽医的黄金城说，由于“团团”出现脑部病变，会影响到神经系统跟行动的灵活度，因此看看大陆专家的意见如何。

另据ET新闻云报道，台北市长柯文哲就此事说：“不是我们需要他们来看那只熊猫，医疗上我们没有问题。”

他说，但大陆送出单位要表达关切，就像亲人要来探望一样，“如果是基于人道的理由，来看他们送出去的熊猫，台北市政府是同意的。”

据此前报道，18岁的大陆赠台大熊猫“团团”“10月22日再度被送到台大动物医院做脑部磁振造影（MRI）检查，结果出炉后，园方表示，病程进展快速，推测脑部恶性肿瘤的机率大幅提高，但考量“团团”近期的临床表现，决定不再对“团团”进行麻醉或侵入性检查，将采舒缓照护方式。