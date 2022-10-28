俄申诉乌克兰生物武器计划 耿爽：坚决反对研发储存或使用生物武器

中国常驻联合国副代表耿爽星期四（27日）在安理会审议乌克兰生物安全问题时发言表示，中方坚决反对任何国家在任何情况下研发、储存或使用生物武器。

根据中新网报道，联合国裁军事务厅主任兼副高级代表阿德吉·埃博当天在会上作通报。埃博说，俄罗斯根据《禁止生物武器公约》第六条的规定，就乌克兰境内生物武器计划的指控提出了正式申诉。正如中满泉高级代表此前所说，安理会不知晓存在此类生物武器计划。目前，联合国既没有授权，也没有技术或业务能力来调查这则信息。相关规定也没有就安理会可能启动的调查类型提供任何指引。如果安理会启动调查，联合国裁军事务厅愿意提供支持。

耿爽发言说，生物军事活动事关国际和平与安全，事关全人类共同利益。中方在二战期间深受生物武器之害，一贯主张全面禁止和彻底销毁包括生物武器在内的一切大规模杀伤性武器，坚决反对任何国家在任何情况下研发、储存或使用生物武器。所有缔约国都应严格遵守《禁止生物武器公约》的目标和原则。

耿爽说，俄罗斯公布的有关生物军事活动的信息线索，理应得到有关方面有针对性的回应。中方呼吁相关当事方采取负责任态度，切实履行《禁止生物武器公约》缔约国义务，对俄方提出的一系列问题作出全面、深入澄清。应俄罗斯要求，《禁止生物武器公约》缔约国于今年9月就此举行正式协商会议。令人遗憾的是，有关方面没有对俄罗斯提出的疑问作出充分解答和澄清。国际社会可以考虑利用公约第六条相关安排推动解决问题。

耿爽表示，建立核查机制是确保裁军、军控领域各项条约权威性和有效性的必要手段，《禁止生物武器公约》不应成为例外、留有空白。中方再次呼吁各方相向而行，以11月底即将举行的《禁止生物武器公约》第九次审议大会为契机，进一步加强建立信任措施机制，尽早重启停滞20多年的核查议定书谈判，推动建立多边核查机制，切实提升全球生物安全水平。

耿爽说，关于乌克兰问题本身，中方的立场是一贯、明确的。中方始终期待早日实现停火止战，防止造成更大规模的人道危机；始终呼吁当事各方保持冷静克制，避免局势继续升级扩大；始终主张对话谈判，实现乌克兰危机的政治解决。乌克兰冲突长期化、扩大化、复杂化不符合任何一方利益。国际社会应当增强紧迫感，加大斡旋努力，推动俄乌双方尽快重启谈判，为和平积累政治条件。中方愿同国际社会一道，继续为此发挥建设性作用。