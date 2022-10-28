中国移民管理局第三季度签发普通护照32万本

中国移民管理机构2022年第三季度共查验出入境人员2218.5万余人次，签发普通护照32万本，较第二季度增加49.5%。

据央视新闻报道，中国国家移民管理局星期五（10月28日）发布2022年第三季度移民管理主要数据。2022年第三季度全国移民管理机构共查验出入境人员2218.5万余人次；查验交通运输工具227.7万辆（列、架、艘）次，较第二季度增加2.7%；共签发普通护照32万本，较第二季度增加49.5%；签发往来港澳台出入境证件签注117.2万本；为在华外国人办理签证停留居留证件16.5万证次。

全国移民管理机构三季度严密国门边境管控，推进夏季治安打击整治“百日行动”，开展“獴猎”行动—2022，持续深化“三非”外国人治理，从严从实从细打防管治措施，部署开展精准清查打击行动，共查办各类妨害国（边）境管理犯罪案件1万0953起，查获犯罪嫌疑人1万8851人，捣毁中转接应窝点132处，查扣涉案交通运输工具488辆（艘）。

同时，查处非法入境、非法居留、非法就业外国人2.2万人；堵获企图非法出境人员3163人、偷渡入境人员72人；缴获毒品2.4吨、制毒物品141.8吨，查扣走私物品案值4900万元。

为了服务经济社会发展、稳住经济大盘，中国出台一系列通关便利化举措和减证便民措施减轻企业群众负担，为相关企业节省经费近9亿元（人民币，约1.8亿新元），激发市场主体活力，保障了产业链供应链稳定畅通和正常出入境管理秩序。